Стартовали полуфиналы конкурса «Большая перемена»

В среду начались полуфиналы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Первая серия полуфиналов пройдет в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах (Нижегородской, Московской областях и республике Крым), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской области на площадке стадиона «Нижний Новгород», в Московской области на площадке детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Участие в мероприятиях приняли глава республики Крым Сергей Аксенов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, руководители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, организаторы и партнеры конкурса.

В день открытия мотивационные лекции и встречи с конкурсантами провели эксперты «Большой перемены», среди которых ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России, член совета при президенте по культуре и искусству Николай Цискаридзе, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике, Герой труда России, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин и другие.

Важность проведения масштабного события отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Мне очень приятно, что Нижегородская область стала стартовой площадкой первой серии полуфиналов конкурса вместе с Московской областью и республикой Крым. Это заслуга наших школьников, которые показали один из лучших результатов в стране. В полуфинале примет участие более 1 тыс. школьников из 14 субъектов Приволжского федерального округа. Среди них – 207 нижегородцев, – сказал Глеб Никитин. – Конкурс дает возможность каждому школьнику попробовать себя в разных направлениях, сделать выбор. Это чрезвычайно важно для определения будущей профессии, а участники конкурса – это будущие студенты. Особая благодарность наставникам, которые работали вместе с ребятами».

«Главная цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому из его участников найти себя и раскрыть свои сильные стороны, реализовать свои таланты. Уверен, что знания, опыт и навыки, полученные в ходе конкурса, обязательно пригодятся ребятам в жизни, а «Большая перемена» в «Артеке» станет для них ярким и запоминающимся событием», – отметил на открытии полуфинала в Крыму глава республики Сергей Аксенов.

Первая серия полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6тыс. старшеклассников.

В каждом федеральном округе пройдет по два полуфинала: один – для учеников 8-9 классов, другой – для десятиклассников. В Центральном округе полуфиналов будет четыре – по два для каждой возрастной группы.

«Сегодня мы открываем целую серию полуфиналов «Большой перемены». Они определят, кто из ребят отправится в ноябре на московский финал и поборется за главные призы конкурса. Первые три полуфинала стартуют одновременно и кроме Нижнего Новгорода пройдут в Крыму и Подмосковье. Каждое мероприятие пройдет в три смены и объединит порядка 600 школьников и педагогов – всего 112 команд. А здесь, в Нижнем Новгороде, собрались более 1 тыс. ребят», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, обращаясь к полуфиналистам в Нижнем Новгороде.

Все полуфиналы будут объединены каналом прямой трансляции. Это позволит создать единое информационное онлайн-пространство полуфинальных испытаний, подключать топ-спикеров и обмениваться впечатлениями и информацией о ярких событиях каждого дня.

«Участие в конкурсе дает возможность ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания и завести интересные знакомства. В Московскую область на первую смену полуфинала приехали 235 участников, из них почти 100 участников – школьники Подмосковья, остальные – из Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Всего из нашего региона в полуфинал конкурса вошли 328 обучающихся из 56 городских округов», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова сообщила, что участников полуфиналов ожидает насыщенная программа: «В первый день конкурсанты примут участие в мотивационных сессиях, которые для них проведут эксперты вызовов конкурса. Уже на следующий день начнется большая игра, в ходе которой школьникам предстоит решать кейсовые задания, которые подготовили для них ведущие компании и вузы страны. При этом ребята сами выберут, какой из кейсов им наиболее интересен. Кроме того, для конкурсантов в каждом полуфинале подготовлена специальная волонтерская программа, в которой они смогут проявить свои творческие способности и совершить добрые поступки».

Вторая серия полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской областях и в одном из регионов СФО). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

Мероприятия полуфиналов пройдут на площадках круглогодичных детских центров с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Возможности детских центров позволят обеспечить необходимые меры безопасности, в том числе присутствие медицинского персонала.

Для обеспечения дистанции каждый полуфинал будет проходить в три смены, внутри каждой смены участники будут распределяться на два образовательных потока в соответствии с возрастной категорией. В каждой смене будут соревноваться участники нескольких направлений.

Так, в творческо-гуманитарной смене будут участвовать ребята, выбравшие направления «Твори!» и «Помни!», в социально-проектной смене – участники вызовов «Делай добро!» и «Расскажи о главном!», в естественнонаучной и технологической смене – вызовов «Создавай будущее!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Сохраняй природу!» и «Познавай Россию!».

При этом программа полуфиналов построена таким образом, чтобы участники разных направлений конкурса могли общаться друг с другом и выполнять совместные задания.

Вместе со школьниками в полуфиналах конкурса примут участие их педагоги. Для соблюдения мер безопасности для педагогов предусмотрены отдельные площадки, участвовать они будут в очном и дистанционном форматах.

По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые поедут в начале ноябре на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр «Артек».