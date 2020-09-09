Стартовали полуфиналы конкурса «Большая перемена»

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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...

Русские слезли с иглы под названием «валюта»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отрыв от валютной зависимости – это во многом психологический эффект. Когда люди перестают ощущать себя зависимыми от чужой валюты и концентрируются на своей, тогда и происходит это пресловутая «дедолларизация». Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

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    Стартовали полуфиналы конкурса «Большая перемена»

    9 сентября 2020, 14:45

    В среду начались полуфиналы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Первая серия полуфиналов пройдет в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах (Нижегородской, Московской областях и республике Крым), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской области на площадке стадиона «Нижний Новгород», в Московской области на площадке детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и в международном детском центре «Артек» в Крыму.

    Участие в мероприятиях приняли глава республики Крым Сергей Аксенов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, руководители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, организаторы и партнеры конкурса.

    В день открытия мотивационные лекции и встречи с конкурсантами провели эксперты «Большой перемены», среди которых ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России, член совета при президенте по культуре и искусству Николай Цискаридзе, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике, Герой труда России, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин и другие.

    Важность проведения масштабного события отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Мне очень приятно, что Нижегородская область стала стартовой площадкой первой серии полуфиналов конкурса вместе с Московской областью и республикой Крым. Это заслуга наших школьников, которые показали один из лучших результатов в стране. В полуфинале примет участие более 1 тыс. школьников из 14 субъектов Приволжского федерального округа. Среди них – 207 нижегородцев, – сказал Глеб Никитин. – Конкурс дает возможность каждому школьнику попробовать себя в разных направлениях, сделать выбор. Это чрезвычайно важно для определения будущей профессии, а участники конкурса – это будущие студенты. Особая благодарность наставникам, которые работали вместе с ребятами».

    «Главная цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому из его участников найти себя и раскрыть свои сильные стороны, реализовать свои таланты. Уверен, что знания, опыт и навыки, полученные в ходе конкурса, обязательно пригодятся ребятам в жизни, а «Большая перемена» в «Артеке» станет для них ярким и запоминающимся событием», – отметил на открытии полуфинала в Крыму глава республики Сергей Аксенов.

    Первая серия полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6тыс. старшеклассников.

    В каждом федеральном округе пройдет по два полуфинала: один – для учеников 8-9 классов, другой – для десятиклассников. В Центральном округе полуфиналов будет четыре – по два для каждой возрастной группы.

    «Сегодня мы открываем целую серию полуфиналов «Большой перемены». Они определят, кто из ребят отправится в ноябре на московский финал и поборется за главные призы конкурса. Первые три полуфинала стартуют одновременно и кроме Нижнего Новгорода пройдут в Крыму и Подмосковье. Каждое мероприятие пройдет в три смены и объединит порядка 600 школьников и педагогов – всего 112 команд. А здесь, в Нижнем Новгороде, собрались более 1 тыс. ребят», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, обращаясь к полуфиналистам в Нижнем Новгороде.

    Все полуфиналы будут объединены каналом прямой трансляции. Это позволит создать единое информационное онлайн-пространство полуфинальных испытаний, подключать топ-спикеров и обмениваться впечатлениями и информацией о ярких событиях каждого дня.

    «Участие в конкурсе дает возможность ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания и завести интересные знакомства. В Московскую область на первую смену полуфинала приехали 235 участников, из них почти 100 участников – школьники Подмосковья, остальные – из Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Всего из нашего региона в полуфинал конкурса вошли 328 обучающихся из 56 городских округов», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    Заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова сообщила, что участников полуфиналов ожидает насыщенная программа: «В первый день конкурсанты примут участие в мотивационных сессиях, которые для них проведут эксперты вызовов конкурса. Уже на следующий день начнется большая игра, в ходе которой школьникам предстоит решать кейсовые задания, которые подготовили для них ведущие компании и вузы страны. При этом ребята сами выберут, какой из кейсов им наиболее интересен. Кроме того, для конкурсантов в каждом полуфинале подготовлена специальная волонтерская программа, в которой они смогут проявить свои творческие способности и совершить добрые поступки».

    Вторая серия полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской областях и в одном из регионов СФО). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

    Мероприятия полуфиналов пройдут на площадках круглогодичных детских центров с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Возможности детских центров позволят обеспечить необходимые меры безопасности, в том числе присутствие медицинского персонала.

    Для обеспечения дистанции каждый полуфинал будет проходить в три смены, внутри каждой смены участники будут распределяться на два образовательных потока в соответствии с возрастной категорией. В каждой смене будут соревноваться участники нескольких направлений.

    Так, в творческо-гуманитарной смене будут участвовать ребята, выбравшие направления «Твори!» и «Помни!», в социально-проектной смене – участники вызовов «Делай добро!» и «Расскажи о главном!», в естественнонаучной и технологической смене – вызовов «Создавай будущее!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Сохраняй природу!» и «Познавай Россию!».

    При этом программа полуфиналов построена таким образом, чтобы участники разных направлений конкурса могли общаться друг с другом и выполнять совместные задания.

    Вместе со школьниками в полуфиналах конкурса примут участие их педагоги. Для соблюдения мер безопасности для педагогов предусмотрены отдельные площадки, участвовать они будут в очном и дистанционном форматах.

    По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые поедут в начале ноябре на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр «Артек».


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