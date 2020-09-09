ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок

Проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной судостроительной корпорации, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Никто эти проекты не отменял. Мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно. Была часть работ, которая оплачивалась министерством обороны, часть работ сейчас продолжается инициативно», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Он подчеркнул, что эта тема беспокоит и флот, и промышленность, потому что сегодня нельзя не думать о лодках следующего поколения.

«Есть вопросы, которые решаются относительно небольшими деньгами и инженерным трудом. Но наши возможности исходя из расходования чистой прибыли тоже ограничены. Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты», – рассказал Рахманов.

Официальная информация по новейшим проектам засекречена.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски», которые будут построены к 2027 году.

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