Лукашенко возложил на США ответственность за протесты в Белоруссии

За протесты в Белоруссии несут ответственность США, заявил президент республики Александр Лукашенко, отметив, что беспорядки в Штатах являются результатом развития технологий, которые Вашингтон использовал для дестабилизации обстановки в других государствах.

«Как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы», – передает слова президента ТАСС

«Вы же видите, что там творится [беспорядки в США]. И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяла - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого», – уверен Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявлял, что стоящим за протестами нужна не Белоруссия, а Россия. По его словам, за протестами стоят «американцы», которые действуют «через центры в Польше и Чехии».

Президент выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.