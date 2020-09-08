Путин поделился впечатлениями от вида ДВФУ на острове Русский

Размещение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском после саммита АТЭС-2012 было верным решением, на сегодняшний день вуз является одним из ведущих в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России».

«Я, когда приезжаю к вам, не могу не испытывать чувство восторга, когда смотрю, особенно вечером, на университет», – передает слова Путина ТАСС.

Президент назвал ДВФУ «одним из ведущих высших учебных заведений страны».

«Думаю, мы приняли очень правильное решение, что в ходе подготовки к саммиту АТЭС [2012 года во Владивостоке] изначально приняли решение о том, чтобы строить необходимые здания и сооружения таким образом, чтобы они были пригодны для будущего высшего учебного заведения. И правильно выбрали место его расположения в конце концов», – отметил Путин. Он добавил, что вузу есть, куда развиваться на новой площадке.

Российский лидер назвал приятным тот факт, что университет «быстро набирает обороты».

Кроме того, Путин прокомментировал строительство синхротрона на острове Русском. Он подчеркнул, что это чрезвычайно важный проект. «Мы должны создать такую сеть и в Сибири, и на Дальнем Востоке, в европейской части это есть, тоже требует определенного развития. Это даст возможность и научные исследования проводить, и коммерциализировать многие направления деятельности», – добавил глава государства.

Напомним, суперфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России – 2020» Александр Самардак стал проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета.