Суперфиналист конкурса «Лидеры России» стал проректором ДВФУ

Взгляд
29 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах

Китайцы дорого покупают ту часть курицы, которая в России мало кому нужна Александр Рюмин/ТАСС
Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом Россия оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест. Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Польша напрасно прячет новые F-35 от России

COVER Images/ZUMA/Global Look Press
Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зеленскому надо стать Путиным

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правда о Майдане не выгодна абсолютно никому, поскольку она потребует полной ревизии всей логики событий за последние шесть лет. Поэтому на разоблачения Жвании не будет никакой общественной реакции. Она просто опасна для украинского олигархата. Подробности...

Как бес мутит замечательных людей

Максим Соколов, публицист
Карточки – это разновидность «дымящегося пистолета». С такой уликой невозможно спорить. Поэтому в ход пускается форсаж и перевод разговора на тему заслуг Дмитриева в раскрытии преступлений НКВД. Подробности...
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Почему COVID в Европе не закончится никогда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно 25 июля в Австрии опять вводят обязательные маски в общественных местах, магазинах и на транспорте. Чтобы эту инфу озвучить, ждут самого канцлера Курца из Брюсселя. Ведь народ начинает подозревать, что на всем этом кто-то очень серьезно зарабатывает. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Суперфиналист конкурса «Лидеры России» стал проректором ДВФУ

    29 июля 2020, 11:51

    Текст: Мария Бобылева

    Суперфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России – 2020» Александр Самардак назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета.

    Самардак родился в 1979 году в Приморском крае. В 2000 году окончил с отличием физико-математический факультет Уссурийского государственного педагогического института (УГПИ) и получил диплом преподавателя физики и информатики. В 2003 году окончил аспирантуру Института физики и информационных технологий Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) с присвоением ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Физика конденсированного состояния». В 2010 получил ученое звание доцент. С 2019 года – доктор физико-математических наук по специальности «Физика конденсированного состояния». Проходил стажировки в Германии в группе профессора Сергея Демокритова и профессора Матиаса Клауи, в Норвегии в группе профессора Эрика Вальстрома и в Южной Корее в группе профессора Янг Кьен Кима, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    Трудовую деятельность Александр Самардак начал с 2000 года, как ассистент кафедры общей физики УГПИ. С 2002 по 2004 год был ассистентом кафедры общей физики ИФИТ ДВГУ. С 2003 по 2006 год работал научным сотрудником Центра полупроводниковой электроники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, а также старшим преподавателем кафедры электроники, ведущим инженером и научным сотрудником Лаборатории пленочных технологий ДВГУ. С 2005 по 2011 был доцентом кафедры электроники ИФИТ ДВГУ. С 2011 по 2016 годы руководил инфраструктурным проектом по созданию и управлению Рейтинговой системой оценки деятельности научно-педагогических сотрудников ДВФУ. С 2011 года до настоящего времени являлся доцентом кафедры компьютерных систем Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ, а также главным научным сотрудником Лаборатории пленочных технологий ШЕН ДВФУ.

    «У нашего университета есть ряд больших целей, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей по таким приоритетным, как для региона в частности, так и для страны в целом, направлениям как Ocean Science, Life Science и Material Science. Моя задача – создать такие условия работы для исследователей, которые позволят не просто повысить количественные показатели по публикационной активности, цитированию статей и выигранным грантам, а выведут науку в ДВФУ на новый более высокий качественный уровень, который подразумевает сфокусированность на глобальных вызовах и практикоориентированных исследованиях, а также воспитании нового поколения ученых, способных работать в рамках междисциплинарных проектов и сложносоставных команд», – сообщил о своих планах в качестве проректора Самардак.

    Новый проректор на протяжении многих лет занимается исследованием новых материалов, специализируется в области создания устройств спиновой электроники нового поколения (спинтронике). Первый в мире разработал монолитный полупроводниковый нейрон, повторяющий свойства биологического нейрона. Российского ученого часто приглашают в качестве спикера выступить на престижных международных конференциях. По словам Самардака, ему особенно запомнился ужин с пятью Нобелевскими лауреатами в Сеуле, куда он был приглашен Организационным комитетом конференции.

    Самардак – соавтор 94 научных публикаций (индексируемых Scopus и Web of Science), а также 12-ти патентов на изобретения и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Руководитель и исполнитель большого числа научных проектов, финансируемых Минобрнауки, РФФИ, РНФ и международными фондами. Имеет большой опыт работы в зарубежных университетах. С 2006 года был научным сотрудником, профессором-исследователем в таких университетах, как University of Bath (UK), Korea University (Seoul), Muenster University (Germany), Mainz University (Germany), NTNU (Norway). Является международным научным экспертом Европейской грантовой программы Horizon 2020, Научного фонда Израиля, экспертом Российской Академии Наук и Российского научного фонда, РИНКЦЭ, НИУ ВШЭ и Красноярского научного фонда, редактором журналов Advances in Nano Research (Techno-Press) и Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (Springer). Рецензент международных журналов Physica E, JMMM, JAP, RSC Andvances и многих других. Член IEEE (США) и Магнитного общества России.

    Александр Самардак принял участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» и стал единственным ученым Дальневосточного федерального округа, прошедшим в суперфинал от трека «Наука» в числе десяти других победителей из пяти регионов страны, которые получат образовательный грант в 1 млн рублей.

    «Конкурс «Лидеры России» раскрыл во мне лидерский и управленческий потенциал. Откровенно говоря, я никогда не рвался занять административную позицию, серьезно занимался наукой, развивал лабораторию и коллектив, но, приняв участие в конкурсе, я осознал, что помимо научной деятельности, я могу быть полезен своему университету как руководитель и организатор в научной сфере. Уверен, что совместно с научным сообществом ДВФУ мы сможем сформировать такую творческую исследовательскую среду, которая станет центром притяжения талантливой молодежи и состоявшихся ученых со всего мира», – заявил Самардак.

    В настоящее время он ждет соревнования в суперфинале, где из 300 участников выберут 100 лучших управленцев России 2020 года.


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