Первый Creative Business Forum решили провести в рамках «Российской креативной недели»

Оргкомитет первой «Российской креативной недели» представил программу Creative Business Forum, который пройдет с 11 по 13 сентября в Москве в Парке Горького. Форум объединит представителей органов власти, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед креативными индустриями.

Программа включает в себя семь основных мероприятий. Главным событием станет пленарное заседание на тему «Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Также в рамках Форума состоится выездная гостиная Петербургского международного экономического форума «Креативные индустрии в России: экономика, перспективы, мировой контекст». Ее участники обсудят планы на 2021 год, который объявлен ООН Годом креативной экономики.

Среди других мероприятий – панельные дискуссии, экспертные интервью и другие. Программа Creative Business Forum разработана совместно с интеллектуальным партнером Форума – консалтинговой компанией EY. Полная программа опубликована на сайте «Российской креативной недели».

Участие в Форуме примут заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, и другие.

Бизнес-сектор на форуме представят заместитель председателя правления Сбербанка России Ольга Голодец, вице-президент ПАО «Сбербанк» Марина Ракова, управляющий партнер по странам СНГ, председатель совета директоров, совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Креативные индустрии на форуме будут представлять генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, генеральный директор медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» Ольга Паскина, президент Altcommunication Group Егор Альтман, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин.

«По каждой из 14 индустрий, которые принято относить к креативным, России уже есть что сказать и показать. Россия – страна, чьи люди и события давно формируют культурную карту мира, будь то классическое искусство или самые современные и экспериментальные направления в кино, музыке, архитектуре. Весь мир увлечен компьютерными играми, созданными в России, наши представители IT-индустрии успешно конкурируют с глобальными компаниями, а зачастую опережают их в разработках. Традиционные СМИ и новые медиа не уступают своим зарубежным коллегам ни в охвате аудитории, ни в технологиях. Одной из задач государства является создание возможностей для выявления талантов. У нас уже есть проекты творческой самореализации: всероссийские форумы и кастинги кластера «Таврида», конкурс «Цифровой прорыв», арт-резиденции в регионах и т.д. Уверен, что таких проектов будет еще больше. Но не менее важная задача – формирование инфраструктуры развития для креативных индустрий в целом и социальных лифтов для уже состоявшихся профессионалов своего дела. Сделать это нужно вовремя и вместе: лидерам сообщества, представителям заинтересованного бизнеса и органам власти. Для этого мы и собираемся на форуме», – заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

По мнению советника главы государства Антона Кобякова, «креативные индустрии должны стать драйвером развития российской экономики»: «Достижению данной цели способствуют наши богатые культурные традиции, современные инновационные практики и, конечно, диалог между представителями креативного сообщества, бизнеса и власти. Creative Business Forum, который пройдет в рамках «Российской креативной недели», станет ключевой площадкой для выстраивания подобного диалога. Уверен, что в процессе дискуссий участники Форума найдут эффективные решения, которые позволят добиться выдающихся результатов в будущем».

Организаторами «Российской креативной недели» выступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.