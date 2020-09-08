В Совфеде поддержали идею сделать Камчатку пилотным регионом в развитии малой авиации

Сенаторы Совета Федерации поддержали предложение губернатора Камчатки Владимира Солодова сделать регион пилотным регионом по реализации программы развития малой авиации на Дальнем Востоке.

На Камчатке прошло выездное совещание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, его провел глава комитета Олег Мельниченко, говорится в сообщении на официальном сайте Камчатского края.

Участие приняли глава региона Владимир Солодов, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко, сенатор от Камчатки Борис Невзоров, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Накануне совещания по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы в ходе визита на Камчатку детально изучили ситуацию в логистическом комплексе Камчатского края. Они побывали на Камчатском авиационном предприятии, осмотрели авиапарк и инфраструктуру, обсудили перспективы развития.

По итогам совещания Мельниченко заявил, что палата регионов будет продвигать инициативу Солодова по созданию программы поддержки внутренней авиации в отдаленных регионах и реализации ее в пилотном режиме на Камчатке.

«Есть смысл ставить вопрос о том, чтобы на базе Камчатского края отработать некую модель для всех удаленных территорий Дальнего Востока и Арктической зоны. И тогда эта модель могла бы тиражироваться на другие регионы. Кроме того, нужно решить целый ряд вопросов по обновлению авиационного парка и инфраструктуры, разработать механизм субсидирования внутренних перелетов», – сказал Мельниченко.

Солодов сообщил, что комплексная модель развития внутренней авиации, в конечном итоге, должна удешевить перелеты по региону, сделать их более доступным.

«Эта программа должна включать обновление самих воздушных судов, поскольку эксплуатация устаревшей техники удорожает перелеты. Второе – это строительство взлетно-посадочных площадок, которые позволят максимально уйти от вертолетной техники и перейти к использованию самолетов, что удешевит перелет. Третье – это снижение административного регулирования. Сейчас оно носит избыточный характер для малых аэропортов. В результате, содержание таких аэропортов и аэропортовые сборы ложатся тяжелым грузом на стоимость авиабилетов. Ну и, наконец, четвертое – необходима прозрачная и понятная модель федерального субсидирования перелетов внутри региона. Сейчас федеральное субсидирование есть только на межрегиональные перевозки. Для Камчатки, где нет железной дороги и крайне мало развиты дороги, внутренняя авиация – это базовое жизнеобеспечение наших граждан. Она должна вписываться в прожиточный минимум. Поэтому, субсидирование из федерального бюджета просто необходимо, и мы будем его добиваться», – сказал он.

По итогам совещания выработаны рекомендации по федеральной поддержке обновления воздушных судов на Дальнем Востоке, включения модернизации аэропортовой сети Камчатки в Национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года, разработке мер по снижению стоимости авиационного топлива на Дальнем Востоке, запуску федеральной программы субсидирования внутренних региональных перелетов, минимизации сертификационных требований к содержанию и эксплуатации малых аэропортов и так далее.

Рекомендации будут представлены на утверждение Валентине Матвиенко, которая затем внесет их на рассмотрение председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Ранее Солодов потребовал доступности туризма для местных жителей.