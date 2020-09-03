Глава Камчатского края потребовал доступности туризма для местных жителей

Нужно, чтобы Камчатка стала доступна и привлекательна не только для состоятельных туристов, а для всех, заявил глава Камчатского края Владимир Солодов.

Солодов заявил в интервью ТАСС, что в данный момент правительство региона делает большую ставку на развитие туризма на Камчатке.

«Я уверен, что в посткоронавирусном мире уединенный отдых на Камчатке будет иметь большее конкурентное преимущество в сравнении с переполненными пляжами Турции или музеями Флоренции. И у нас для этого есть все проекты и возможности», – сказал он.

Солодов также поделился, что для роста отрасли в регионе нужно несколько условий. Первое – развитие транспортной доступности. Из-за отсутствия современного аэропорта невозможно привлечь зарубежные авиакомпании, а значит и иностранных туристов.

«Прямо сейчас в небе над нами находятся десятки самолетов, которые летят между двумя самыми быстроразвивающимися регионами мира – Северной Америкой и Юго-Восточной Азией. Они летят над нами, пролетают мимо нас, и их пассажиры – это не посетившие нас туристы, не оставленные у нас во время пребывания доллары, юани, иены. Нам нужно создать условия, чтобы они останавливались на Камчатке», – добавил он.

Еще одно условие для развития отрасли – расширение туристического сезона. Этого, по его словам, можно добиться с помощью привлечения местных туристов и создания новых туристических программ для разных групп.

«Чтобы сюда приезжали семьи, которые, посмотрев на нашу природу, что-то новое узнали про себя. Чтобы сюда могли приехать студенты, путешествующие с рюкзаком и палаткой. И важно, чтобы туризм на Камчатке был доступен для местных жителей. Очень немногие жители края бывали в местах, которыми восхищаются по всему миру. А ведь за счет камчатцев мы можем расширить туристический сезон: сейчас он включает июль, август и начало сентября, из-за чего отрасль пока еще низкомаржинальна», – подчеркнул глава региона.

Резюмируя Владимир Солодов отметил, что при этой работе нельзя упускать главной миссии, которая стоит сегодня на Камчатке – сохранить уникальную природу полуострова.

Отметим, что город Вилючинск Камчатского края стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». В 2021-2022 годах более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей. Полностью завершены 84 проекта – победителей 2018 и 2019 годов.

Оценка проектов включает пять ключевых равнозначных критерия: жюри оценивают качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель - степень и разнообразие форм участия граждан.