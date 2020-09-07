Ростовский губернатор высоко оценил помощь добровольцев ВСКС в тушении пожаров

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 3 сентября прибыли в Тарасовский район Ростовской области для помощи МЧС России в тушении пожаров, угрожающих населенным пунктам.

Площадь возгорания, по данным СМИ, превышала полторы тысячи гектаров. По прибытии добровольцы поступили в распоряжение оперативного штаба РСЧС, прошли инструктаж и сразу приступили к работе. Две оперативные группы студентов-спасателей ВСКС осуществляли тушение лесных и ландшафтных пожаров, а также производили окарауливание и проливку тлеющих остатков деревьев и кустарников, чтобы огонь не разгорелся вновь. Командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей было локализовано более 250 га пожаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

6 сентября прошло торжественное построение сил и средств ликвидации ЧС, на котором Василий Голубев, губернатор Ростовской области, поблагодарил всех участников ликвидации пожаров и отменил режим чрезвычайной ситуации. Глава местного МЧС России генерал-майор внутренней службы Сергей Иванович Филиппов также высоко оценил помощь добровольцев ВСКС, отметив их слаженную работу и оперативное реагирование на возникшую чрезвычайную ситуацию.

Все действия сводный отряд ВСКС совершал во взаимодействии со специальными службами. Кроме того, добровольцы ВСКС, входящие в оперативную группу, прошли специальную подготовку на базе Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий и обладают необходимыми навыками для работы в зоне ЧС. Команда оснащена всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, пожарно-спасательным оборудованием, а также автомобильный техникой.

На этом работа добровольцев ВСКС в Тарасовском районе не заканчивается. Студенты-спасатели проведут в школах населенного пункта занятия по пожарной безопасности, расскажут, как в будущем не допустить возникновения пожара и как действовать в сложной и чрезвычайной ситуации.

Всероссийский студенческий корпус спасателей насчитывает свыше 8 тыс. добровольцев в 67 субъектах Российской Федерации. Студенты-спасатели на постоянной основе привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сбору гуманитарной помощи для пострадавших. Так, ранее в 2020 году в мае участвовали в ликвидации лесных пожаров Читинского района Забайкальского края, в июне – в ликвидации последствий подтопления в Подмосковье, в июле – в ликвидации последствий подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области.