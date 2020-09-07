Суд намерен использовать решения 861 года в отношении схимонаха Сергия

Взгляд
7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:28  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Русское православие вступает на экзотическую для себя территорию

Иерей Кирилл Шкарбуль в Новой Гвинее из личного архива
«Злобные крики возымели обратный эффект: вся площадь обратила на меня внимание», – такими словами иерей Кирилл Шкарбуль описывает обстоятельства своей миссионерской поездки по Папуа – Новой Гвинее. Он рассказал газете ВЗГЛЯД, как проповедовал православное учение среди аборигенов и каким образом православию удалось сделать прорыв на этой земле. Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
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Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
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Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
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    Суд намерен использовать решения 861 года в отношении схимонаха Сергия

    7 сентября 2020, 09:55

    Текст: Евгения Шестак

    В отношении схимонаха Сергия (Николая Романова) на церковном суде будут использоваться нормы Двукратного Собора, который состоялся в Константинополе в мае 861 года, сообщил источник.

    Как сообщает Ura.ru, согласно этим нормам священнослужителям разрешено самостоятельно отказываться от упоминания митрополита и патриарха в проповедях, если «епископ всенародно проповедует ересь». 

    «Схимонах обвиняется, в том числе, в неподчинении священноначалию и отказу от упоминания митрополита в проповедях. 15 правило Двукратного собора действительно допускает такую возможность – но только при условии, что епископ всенародно проповедует ересь, уже осужденную ранее каким-либо Собором или Святыми Отцами», – уточнил источник.

    По его словам, митрополит Кирилл не был судим за ересь, соответсвенно схимонах не сможет апеллировать к этому правилу. 

    Церковный суд над схимонахом Сергием должен состоятся в Екатеринбурге 7 сентября. Между тем Схимонах Сергий не намерен приходить на суд, где рассмотрят вопрос его отлучения от церкви. 

    Его представитель Всеволод Могучев опубликовал во «ВКонтакте» ответ Романова, где он отмечает, что явиться лично на заседание суда не сможет «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью». 

    Отмечается, что такое состояние у схимонаха вызвала новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии: «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». В ней приводятся профилактические меры против распространения коронавируса. 

    Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.


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