Суд намерен использовать решения 861 года в отношении схимонаха Сергия

В отношении схимонаха Сергия (Николая Романова) на церковном суде будут использоваться нормы Двукратного Собора, который состоялся в Константинополе в мае 861 года, сообщил источник.

Как сообщает Ura.ru, согласно этим нормам священнослужителям разрешено самостоятельно отказываться от упоминания митрополита и патриарха в проповедях, если «епископ всенародно проповедует ересь».

«Схимонах обвиняется, в том числе, в неподчинении священноначалию и отказу от упоминания митрополита в проповедях. 15 правило Двукратного собора действительно допускает такую возможность – но только при условии, что епископ всенародно проповедует ересь, уже осужденную ранее каким-либо Собором или Святыми Отцами», – уточнил источник.

По его словам, митрополит Кирилл не был судим за ересь, соответсвенно схимонах не сможет апеллировать к этому правилу.

Церковный суд над схимонахом Сергием должен состоятся в Екатеринбурге 7 сентября. Между тем Схимонах Сергий не намерен приходить на суд, где рассмотрят вопрос его отлучения от церкви.

Его представитель Всеволод Могучев опубликовал во «ВКонтакте» ответ Романова, где он отмечает, что явиться лично на заседание суда не сможет «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».

Отмечается, что такое состояние у схимонаха вызвала новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии: «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». В ней приводятся профилактические меры против распространения коронавируса.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.