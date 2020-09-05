У космонавтов нашли изменения в мозге

Длительное пребывание в космосе вызывает изменение в распределении серого и белого веществ в головном мозге человека.

Изменения структуры головного мозга включают также увеличение его желудочков, в которых становится больше спинномозговой жидкости. К таким выводам пришли ученые из Австралии, Бельгии, Германии и России и опубликовали соответствующее исследование в Science Advances, сообщает РИА «Новости».

По мнению специалистов, причина структурных изменений в мозге космонавтов в адаптации к невесомости: растет нагрузка на те области мозга, которые отвечают за контроль движений.

К работе над исследованием были привлечены 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд.

Отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году сократилось число заявок на участие в наборе в отряд космонавтов по причине сложности оформления необходимых документов.

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