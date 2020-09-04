Умер главный конструктор самолета Ту-154

Один из основных специалистов отечественного авиастроения, главный конструктор самолета Ту-154 ПАО «Туполев» Александр Шенгардта ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщили в конструкторском бюро.

«Руководство и коллектив ПАО «Туполев» выражают глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни старейшего сотрудника – одного из ключевых конструкторов самолетов марки «Ту» Александра Сергеевича Шенгардта», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Шенгардт проработал в компании «Туполев» 70 лет – с 10 февраля 1948 года «Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт – человек – эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева», – отметили в авиационном конструкторском бюро.

Шенгардт участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

На протяжении 35 лет Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного самолета Ту-154 – первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса. Под его руководством на базе самолета Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С, и ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны, вариант Ту-154Б, за создание и ввод в эксплуатацию которого Шенгардту в 1980 году было присвоено звание «Лауреат Ленинской премии», а в 1997 году за активное участие в разработках и созданию новейших образцов авиационной техники – звание «Заслуженный конструктор России».

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат», – сказал заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

Прощание со Шенгардтом состоится 8 сентября. О времени и месте будет объявлено дополнительно.

В декабре прошлого года на 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк.