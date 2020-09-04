В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать сметану

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сметаны – срок годности не должен превышать месяц, в составе должны быть только сливки и закваска, а называться продукт должен именно «сметана».

«Покупая сметану необходимо не только прочитать информацию на полке и на ценнике, но и обратить внимание на этикетку продукта: упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтеков, с четко читаемой маркировкой; в составе только сливки и закваска; название продукта – «Сметана»... срок годности не более одного месяца», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства..

Для снижения стоимости сметаны, ускорения производства и увеличения срока годности производители могут добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, для сохранности – консерванты. В итоге получается совсем другой продукт – «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии производства сметаны», пояснили в пресс-службе.

Покупать сметану можно на рынке или в магазине, но не вдоль дорог или в местах несанкционированной торговли.

При покупке сметаны необходимо проверить, соблюдаются ли температурные условия ее хранения – если температура в холодильнике выше плюс шести градусов, такой продукт лучше не покупать – он опасен и может вызвать пищевое отравление, подчеркнули в ведомстве.

Опасной является также сметана с истекшим сроком годности, дома после вскрытия продукт надо использовать в течение двух-трех дней, добавили в пресс-службе.

«Сметану сложно отнести к диетическим продуктам, но как источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов она может присутствовать даже в диетическом питании при условии, что это действительно сметана жирностью не более 10-15%», – отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в июне Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.