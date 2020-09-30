Несколько школ в Волгоградской области и Якутии закрыли на карантин из-за коронавируса

В Волгоградской области четыре школы перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщили в региональном комитете образования и науки. Во всех образовательных учреждениях проведут полную дезинфекцию.

В области закрылась Привольненская школа Светлоярского района, где учатся 186 детей, передает «Интерфакс».

Отмечается, что ранее 85 классов в 49 школах Волгоградской области переведены на удаленку из-за подтвержденных единичных случаев коронавируса.

В Якутии также закрыли четыре школы из-за коронавируса. «На карантин закрыты четыре школы, где обучаются 192 ребенка. В Республике Саха (Якутия) коронавирусная инфекция выявлена у 266 детей и 21 сотрудника, все переведены на дистанционное обучение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона.

В Якутии за последние сутки зарегистрировано 85 случаев коронавируса, из них 47 выявлено в Якутске.

За последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 83 регионах», из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 млн 176 тыс. 286 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 958 тыс. 257 человек, из них 5858 человек вылечились за последние сутки.