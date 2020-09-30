В Общественной Палате не поддерживают предложение отменить накопительную часть пенсии

Миллионы людей приняли решение формировать накопительную часть пенсии, поэтому данный компонент не может быть просто убран и забыт, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок, комментируя предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) отменить накопительную часть пенсии.

В ФНПР предложили исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования, направив соответствующее письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В организации объяснили, что этот вопрос не решен и он «приводит к правовым коллизиям», поскольку ранее из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии.

«Я считаю, что накопительный компонент, которому доверились миллионы людей, не может быть просто убран и забыт. Нужно вновь поднимать дискуссию о том, как он трансформируется, как будет выглядеть, какая доля накоплений все-таки будет при расчетах дополнительных к пенсионному доходу, который обеспечивается через страховые пенсии», – говорит Починок.

Она призывает не принимать преждевременных решений и пообсуждать все плюсы и минусы, поскольку данный вопрос, по ее мнению, не такой однозначный.

«Порядка 20 миллионов людей приняли решение формировать накопительную часть пенсии, поэтому по данному вопросу нужна открытая дискуссия. Я, как председатель комиссии Общественной Палаты России по социальной политике, готова поднять такую дискуссию с привлечением обеих сторон на площадке Общественной Палаты», – заключила Починок.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров Валерий Рязанский заявил, что считает идею накопительной части пенсии в системе государственного обязательного пенсионного страхования правильной, поэтому, по его мнению, ее нельзя отменять, передает его слова ТАСС.