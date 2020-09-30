В России решили создать аналог TikTok для школьников

Аналогичная TikTok соцсеть с развивающим контентом для российских учеников появится в скором времени, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кравцов рассказал во время видеоконференции с учениками из Нижегородской области, сто «мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», уточнив, что разработка ведется совместно с компанией Mail.ru Group, передает ТАСС.

«Мы делаем свой ВКС (видео-конференц-связь), сейчас общаемся с использованием Zoom – зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», – добавил он.

По мнению министра, соцсеть должна понравиться школьникам: «Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в Сети, достаточно плохо влияет».

Глава Минпросвещения ранее заявлял, что ведомство совместно с Минцифры разрабатывают программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. Такая платформа нужна, в частности, для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мечта учителя», организованной Российским движением школьников (РДШ). Она запущена в преддверии Дня учителя, педагоги получат не только поздравления, но исполнение заветной мечты.

В августе Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok.