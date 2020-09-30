Озвучен прогноз по продолжительности магнитных бурь

Геомагнитные бури продолжатся до начала октября, они сохранятся на всех широтах, сообщил Росгидромет.

«В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября», – цитирует РИА «Новости» сообщение Росгидромета.

В среду, 30 сентября, согласно прогнозу, возмущение геомагнитного поля будет слабым, 1 и 2 октября – неустойчивым, 3 октября – спокойным с отдельными периодами неустойчивости в высоких широтах.

Напомним, в ночь на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, была зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году.