Космические силы США пообещали однажды направить военных в космос

Космические силы США однажды могут разместить военных в космосе, сообщил глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу.

«В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос. Они могли бы управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще», – передает РИА «Новости» слова Шоу.

Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года. Командующим Космического командования США в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд, который заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.