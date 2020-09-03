В Прикамье построят онкодиспансер, инфекционную больницу и хирургический корпус

В Пермском крае построят онкодиспансер, инфекционную больницу и хирургический корпус в формате ГЧП. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали глава области Дмитрий Махонин и президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

Согласно подписанному документу, правительство региона и «МедИнвестГрупп» объединят усилия и выполнят все необходимые организационные мероприятия для строительства на территории региона современного онкологического диспансера, инфекционной больницы и хирургического корпуса для оказания жителям Пермского края и соседних регионов качественных медицинских услуг, говорится на сайте регионального правительства.

«В рамках соглашения прорабатываются проекты строительства трех современных медицинских центров. Это позволит решить ряд закоренелых проблем в системе здравоохранения Пермского края. Мы планируем развивать это направление и с помощью привлечения частных инвесторов совместно строить высокотехнологичные учреждения, которых заслуживают жители Прикамья. Важно отметить, что в рамках сегодняшнего соглашения партнер обеспечит пермский медуниверситет заказом на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками работы на современном оборудовании», – отметил Махонин.

Строительство онкологического диспансера планируется локализовать на участке, расположенном по ул. Маршала Жукова в Камской долине. Предполагается, что онкодиспансер будет оснащен новейшим оборудованием. В нем установят восемь аппаратов для дистанционной лучевой терапии, аппарат для брахитерапии, два аппарата близкофокусной рентгенотерапии, специализированный ренгеновский компьютерный томограф, аппарат УЗИ, семь аппаратов для дистанционной лучевой терапии, оборудование для топометрии.

На базе краевой инфекционной больницы, для строительства которой рассматриваются несколько участков, запланировано размещение не только диагностических, лечебных, административно-хозяйственных корпусов. Всего их планируется до восьми.

Кроме этого, на территории учреждения будет расположена собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.