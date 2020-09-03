Лукашенко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в списках скандально известного украинского сайта «Миротворец». Авторы заметки написали, что белорусский лидер – «пособник террористов и российских оккупантов».

«Пособник террористов и российских оккупантов. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», – говорится в сообщении на сайте «Миротворец».

Также на сайте приводится список публикаций, посвященных 33 россиянам, задержанным в Белоруссии, которых называли «бойцами ЧВК Вагнера».

Украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Президент Владимир Путин заявлял, что инцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США. Один из задержанных сообщал, что вся группа россиян считает ответственными за задержание украинские спецслужбы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии. Он отмечал, что Украина готова и к более «жестким шагам» в отношении Минска, если тот продолжит «недружественные действия».