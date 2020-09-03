Пушков: США намекают России на «санкции из ада»

«США посылают нам сигнал о том, что у них есть санкционные резервы», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что в случае вмешательства России в ситуацию в Белоруссии отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать еще хуже.

«Заявление представителя Госдепа подтверждает, что, несмотря на заверения в обратном, США рассматривают Белоруссию как объект геополитической схватки с Россией, а само заявление является формой давления на Москву. Кент прозрачно намекает на так называемые «санкции из ада» из пакета DASKA. Они сходны с крайними экономическими мерами, которые принимались в отношении Ирана», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член ПАСЕ Алексей Пушков.

Сенатор пояснил, что речь может идти о запрете на операции с российским госдолгом и отключении России от платежной системы SWIFT, без которой невозможны никакие торговые сделки в долларах. «Таким образом США нам посылают сигнал о том, что у них еще есть санкционные резервы», – подчеркнул Пушков.

По его мнению, Россия должна учитывать тот факт, что среди конгрессменов и сотрудников администрации Белого дома есть сторонники крайних мер. «Пока же администрация Трампа не считала для себя нужным и полезным идти на объявление тотальной экономической войны России. Однако заявление Кента - это «предупредительный выстрел», показывающий, что США не намерены отступать от Белоруссии», – убежден сенатор.

«Речь идет об отрыве Белоруссии от России примерно по украинскому сценарию, но белорусской спецификой. Все это маскируется под вопрос взаимоотношений между протестующими и Лукашенко. На самом деле это, конечно, не так – уверен сенатор. – Если мы посмотрим, кто поддерживает белорусскую оппозицию, то увидим, прежде всего, членов НАТО – Литву и Польшу».

Он напомнил о том, что Литва вместе с Латвией и Эстонией приняли решение о персональных политических и экономических санкциях против Белоруссии и Александра Лукашенко, что является «формой давления». Польша же, по словам Пушкова, прямо финансирует белорусскую оппозицию и прозападные СМИ в объеме 50 миллионов злотых, приняв соответствующую программу.

«США внешне держатся как бы на обочине этого процесса, но можно предположить, что действия всех этих стран координируются оттуда», – заключил политик.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил о том, что в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать еще хуже.

По мнению Кента, структура ОБСЕ является лучшим вариантом для посредничества между властями республики и ее оппозицией, а также для решения ряда проблем в Белоруссии.

Он добавил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация – это не «геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией», а проблема, которую должны решить власти и граждане республики.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Также они обсудили возможные санкции против Минска.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад пытается использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время Минск решит эту проблему.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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