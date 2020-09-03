В России предложили отменить транспортный налог

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

«Проекты законов... направлены в Государственную Думу в четверг, 3 сентября», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как поясняют авторы законопроекта, главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик.

«В результате транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка. Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же. К тому же сегодня по сути имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств. Они платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне», – приводятся в сообщении слова одного из авторов инициативы главы комитета по спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина.

Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то, что сейчас объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, следует из пояснительной записки к законопроекту.

«Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии. Отмена транспортного налога в таких условиях представляется уместной и своевременной», – подчеркнул Нилов.

По его словам, вопрос выпадающих доходов регионов вследствие отмены транспортного налога также учитывается авторами законопроекта и в случае подкрепления этого аргумента конкретными цифрами будет скорректирован ко второму чтению.

Предполагается, что закон может вступить в силу 1 января 2021 года.

Ранее автор законопроекта объяснил необходимость отмены транспортного налога.

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