Цены на нефть слабо изменились после падения на 2%

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3 сентября, четверг | Последнее обновление — 08:58 | vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка
Лукашенко остается с Белоруссией
Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х
Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...
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Либералы забыли о Навальном и Ефремове
Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца
Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн кмПодробности...
Появилось изображение будущего китайского авианосца
ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метровПодробности...
Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения
Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре годаПодробности...
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