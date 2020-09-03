Цены на нефть слабо изменились после падения на 2%

Мировые цены на нефть в четверг утром показывают непостоянную динамику после падения котировок более чем на 2% днем ранее, рынки оценивают перспективы по балансу спроса и предложения сырья после статистики из США.

По состоянию на 8.23 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 44,34 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,02%, до 41,5 доллара за баррель. Ранее в четверг котировки, напротив, слабо росли, а в среду упали на 2,3-2,6%? передает РИА «Новости».

Неоднозначная динамика нефтяных цен последовала после статистики по запасам из США, опубликованной в среду. За прошлую неделю, по данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 9,4 млн баррелей, что значительно выше прогноза снижения в 1,9 миллиона. Добыча за период упала на 1,1 миллиона баррелей в день и составила 9,7 млн баррелей.

Такая динамика связана с последствиями урагана «Лаура», который обрушился на территорию США на прошлой неделе и привел к ограничению добычи и нефтепереработки в стране.

При этом, по данным министерства энергетики, спрос на бензин за прошлую неделю сократился до 8,78 млн баррелей в день с 9,16 миллиона. В среду также стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста в 950 тысяч. Такие данные поддержали опасения инвесторов по поводу восстановления экономики, что отразилось на ожиданиях по спросу и привело к падению цен на нефть.

Инвесторы также оценивают перспективы по балансу спроса и предложения перед сезоном закрытий предприятий отрасли на ремонт. «Американские НПЗ наметили длинный список закрытий на техобслуживание в ближайшие месяцы, что без сомнения отразится на спросе на нефть», – сообщили Reuters аналитики ANZ Research. В результате это может привести к росту запасов нефти, считают эксперты.

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