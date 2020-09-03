Ракета Vega с 53 малыми спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Ракета-носитель Vega с 53 микро- и наноспутниками стартовала в ночь на четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска вела на своем сайте компания-оператор Arianespace.

Это первый полет «Веги» в этом году и шестой запуск для «Арианспейс». Ракета в первые часы осуществления программы успешно вывела на орбиту часть из находящихся на ее борту 53 спутников, принадлежащих 21 заказчику из 13 стран, передает ТАСС.

Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.

Изначально старт «Веги» был запланирован на 18 июня, однако из-за неблагоприятных погодных условий он многократно переносился.

Напомним, в феврале 2015 года на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Vega прошел запуск первого европейского суборбитального беспилотника IXV.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД