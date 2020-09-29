Украинцы связали сотрудничество с МВФ с внешним управлением страной

Около 45% украинцев считают, что страна оказалась под внешним управлением из-за сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ), следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Ильи Кучерива» и социологической службой Центра имени Разумкова.

Опрос показал, что «с тезисом о внешнем управлении Украиной со стороны МВФ согласны 45% респондентов». При этом «38% опрошенных считают, что такое сотрудничество дает государству необходимую экономическую помощь», а «17% опрошенных затруднились с ответом или не согласны с обоими вариантами», передает ТАСС.

Отмечается, что тезис о внешнем управлении Украиной разделяют 26% опрошенных на западе Украины, 40% в центре, 62% на юге и 61% на востоке. Наиболее благосклонно к МВФ относится граждане в возрасте 18-29 лет, наиболее критично – 60 лет и старше.

Опрос проводился с 14 по 19 августа во всех регионах страны методом персонального интервью. Всего опрошено 2 тыс. 22 респондента, статистическая погрешность результатов не превышает 2,3%.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что ратификация Верховной радой меморандума с ЕС подчеркивает: Украина находится под внешним управлением и контролем Запада.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев заявил, что Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины.

Напомним, в июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу кредитования Украины. Для получения нового кредита МВФ требовал от страны открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании. При этом в мае в Раде объявили о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.