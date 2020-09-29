Заслуженный учитель РФ одобрил решение властей столицы о двухнедельных каникулах для школьников

Учебный процесс, планы на учебный год – все это нарушается из-за незапланированного выхода на каникулы. Но на кону вопрос о жизни и здоровье детей, поэтому в данной ситуации это неизбежно, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров, комментируя соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в этом году в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения каникулы перенесут с ноября на октябрь (с 5 по 18 октября включительно). Также в столице приостановлено посещение детских досуговых организаций.

«Здесь ситуацию нужно рассматривать в широком смысле. Безусловно, нарушаются учебный процесс, наши планы, стремление просвещать, наши программы. Но это мы должны рассматривать в общем контексте происходящего. Насколько я понимаю, ситуация столь опасная, что о планах мы должны думать не в первую, не во вторую и, даже, не в третью очередь – на кону вопрос о жизни и здоровье детей», – говорит Снегуров.

Он объясняет, что из-за сложившийся ситуации с коронавирусной инфекцией, образование школьников постепенно ложится не только на плечи учителей, которым придется для безопасности контактировать с учащимися дистанционно, но и на родителей, бабушек, дедушек и других родственников: теперь обучение частично переносится на самообразование и в интернет.

«Конечно, мы стремились к тому, чтобы учебный год открылся в режиме офлайн, чтобы мы встретились с нашими милыми детьми, они хотели идти в школу. Я вижу, как они набирают этот ресурс реального общения. И главное даже не то, что рушатся наши планы на учебный год, а нарушается сама педагогическая матрица. Но в данной ситуации это неизбежно, и все должны это понять», – считает Снегуров.

При этом учитель отмечает, что на девятиклассниках и одиннадцатиклассниках, котором в этом учебном году предстоит сдать выпускные экзамены, ранние каникулы и режим дистанционного обучения никак не должны отразиться. По его мнению, ученики этих классов способны получать знания самостоятельно и с помощью репетиторов, которые усиленно готовят детей к нужным экзаменам.

«Для выпускников этот режим не так опасен, чем для младшеклассников, учеников пятых – седьмых классов, где закладывается фундамент наук. Но, в любом случае, я хочу обучать всех детей. И девятого, и одиннадцатого классов, и помладше», – замечает Снегуров.

Он подтвердил, что в связи с неопределенной ситуацией из-за пандемии коронавируса, некоторые родители в этом учебном году не повели своих детей в первый класс, решив подождать до следующего года.

«Не могу сказать, что это распространенная ситуация. Честно говоря, я лично не знаю таких родителей, которые все-таки не повели ребенка в первый класс, если ему положено. Что не вышли в школу после лета – про это я знаю. Но, в любом случае, таких родителей можно понять. Ситуация сейчас опасная, многие боятся, ведь на кону здоровье детей», – рассуждает Снегуров. По его словам, когда родители действительно боятся, что их ребенок может заболеть, это оправданно. В обычной же ситуации – это «торможение, пробуксовка» в развитии ребенка.

«Но, опять же, если родители не отдали детей в первый класс, но обеспечили их образованием дома, то не вижу в этом ничего критичного в нынешней ситуации», – подытожил Снегуров.

Ранее порядок ухода школ на каникулы разъяснили в столичном департаменте образования и науки.