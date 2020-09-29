В России отреагировали на самодельные листовки на русском языке в Туркмении с призывами к протесту

Руководитель отдела Средней Азии института стран СНГ Андрей Грозин отреагировал на сообщения из Туркменистана о распространении самодельных листовок, где туркменские граждане от имени России призываются к акциям протеста.

Впервые о самодельных листовках на русском языке стало известно на на минувшей неделе. Они появились в Марыйском велаяте (регионе) на востоке страны и изготовлены на обычных туркменских купюрах с помощью штампа, на который нанесен текст агитки, передает «Ридус».

«Родные туркменистанцы! Россия видит ваши страдания и ждет ваших действий. Каждый день с 14.09.20 выходите на митинги перед зданием Марыйской библиотеки. Россия вас поддержит!» – написано на купюрах.

Русскоязычное издание turkmen.news утверждает, что провокационные купюры разбрасывали неизвестные в городах Мары и Байрамали. Кроме того, их распространяют на базарах, в очередях и просто бросают из автомобиля на дорогу.

«Не совсем понятно, на кого рассчитаны призывы. В настоящее время в Туркменистане далеко не все понимают русский язык. Кроме того, Россия никогда не выказывала поддержки протестующим, – недоумевает редакция.

Грозин заявил, что склонен считать акцию с купюрами-листовками подстроенной прозападными политическими силами. По его словам, первоисточник новости – turkmen.news – территориально базируется в Европе, а финансирование получает из США.

Эксперт добавил, что главной целью усилий Запада, направленных на свержение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, является ослабление позиций даже не столько России, сколько Китая.

«КНР – главный покупатель туркменского газа», – напомнил эксперт.

По его словам, в условиях Туркменистана организовать массовые акции против действующей власти наподобие белорусских нереально. Хотя в республике достаточно людей, недовольных Бердымухамедовым и его экономической политикой, лидер республики обладает «развитым чувством власти» и эффективно пресекает попытки сформировать сильную оппозицию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему без русского языка Туркмения погружается в Средневековье.