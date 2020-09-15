Без русского языка Туркмения погружается в средневековье

Туркмения оказалась первой, пожалуй, страной на постсоветском пространстве, почти полностью победившей русский язык. Здесь осталась единственная русская школа, а русскоязычные классы во всех остальных закрывают под предлогом борьбы с эпидемией. Результатом такой политики стала и эмиграция местных жителей, и провалы в образовании.

Уже сразу после распада СССР новые власти независимой Туркмении стали последовательно переводить все образование на единственный государственный язык обучения. Полностью закрыли школы и классы с казахским и узбекским языком, хотя на территории страны исторически живут большие общины этих народов. Русские школы были тоже закрыты, но смогли сохраниться отдельные классы с русским языком обучения, в основном в столице и некоторых областных центрах.

Например, ашхабадская школа №64 была престижной в основном как раз из-за возможности отдать детей в русские классы. Причем спрос был настолько велик, что классы были переполнены, а для зачисления нужно было дать взятку в сумме до двух тысяч долларов - по крайней мере, так открыто говорили родители многих учеников.

И вот теперь в канун 1 сентября руководство некоторых туркменских школ решило закрыть последние русскоязычные классы, а детей перевести в школы с исключительно туркменским языком обучения. Заплатившие немалые деньги родители были удивлены, когда им сообщили о закрытии русскоязычных классов. Руководство школ заявило о необходимости соблюдать дистанцию для профилактики эпидемии и поэтому переполненные школы сократят. В итоге в смешанных туркмено-русских школах закрыли и распустили именно те классы, где преподавание велось на русском языке.

30 августа во дворе злополучной школы родители детей русскоязычных отделений даже устроили митинг, протестуя против их закрытия. Они считают, что администрация лишь воспользовалась предлогом, чтобы закрыть престижные русские классы. При этом не давая никаких гарантий, что их восстановят в будущем. Напомним, что Туркмения вообще отрицает наличие коронавируса в стране.

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На такой недружественный акт наконец отреагировало и российское посольство в Туркмении. «Как стало известно Посольству, в ряде школ г. Ашхабада перед началом учебного года были расформированы классы, где обучение осуществляется на русском языке. Родителям русскоязычных учеников было сообщено, что решение принято администрацией школ в связи с невозможностью соблюдения в этих учебных заведениях действующих сейчас санитарно-гигиенических норм. Посольство в своем диалоге с туркменской стороной выразило сожаление и надеется, что при введении в действие упомянутых санитарно-гигиенических норм партнеры будут в том числе руководствоваться ст.14 Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 г., в соответствии с которой Высокие Договаривающиеся Стороны поощряют изучение и распространение русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации», говорится в заявлении на сайте посольства.

С гуманитарной точки зрения единственным реальным достижением вышеупомянутого договора является постройка в 2002-м году на деньги «Газпрома» туркмено-российской общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина. Это сейчас единственная школа в Туркмении, где можно учиться на русском языке. Как сообщило посольство, в этом году был проведен ремонт (опять на деньги «Газпрома»). А губернатор Санкт-Петербурга передал современное оборудование для нового класса робототехники.

Русский язык остался

Туркмения — закрытая страна. Однако даже по тем скудным сообщениям, что все же удается получать оттуда некоторым СМИ, можно оценить ситуацию с русским языком. Все сообщают о большом спросе на образование на русском языке, намного превышающем скудное предложение. Считается, что русскоязычные образование более качественное и его стремится дать своим детям не только оставшееся славянское население, но и туркмены.

Жесткий режим в Туркмении уделяет образованию особое место. В стране запрещены филиалы иностранных вузов и фактически нет частных школ, а те что есть, предоставляют скорее дополнительные образовательные услуги за баснословные деньги.

Туркменский филиал «Радио Свобода» сообщил о планах властей полностью закрыть за 10 лет русскоязычные классы во всех оставшихся школах. «Как сообщает ашхабадский корреспондент со ссылкой на информированный источник в одном из государственных органов, на правительственном уровне рассматривается вопрос о ликвидации во всех школах классов с русским языком обучения до 2030 года». <…> «В связи с этим предусмотрено организовать платные русские школы для родителей, желающих отдать своих детей в русские классы. В данное время в 21-й школе, расположенной возле аэропорта, есть платные русские классы, где месячная оплата составляет 450 манатов (128,5 долларов)», – сообщил местный журналист.

Между тем, русский язык продолжает быть средством межнационального общения в туркменских городах. В интернете туркменистанцы смотрят российские фильмы, музыку, развлекательный контент. Спросом пользуются и российские соцсети – ВК, Одноклассники, Mail.ru и другие. В различных группах и сообществах в интернете зачастую пишут именно на русском языке (как и в других странах региона). Объявления тоже стараются давать на русском языке, если оно рассчитано на широкой охват. Получается, что население само вынуждено учить русский язык, чтобы не потерять связь с внешним миром.

Погружение в архаику

Туркмения — богатейшая страна. По запасам природного газаона находится на шестом месте в мире с доказанными залежами в объеме 7,5 триллионов кубических метров голубого топлива. Это огромное количество для небольшого государства с мягким климатом и населением в шесть млн человек. Казалось бы, после обретения независимости страну ждет по примеру Катара роскошная жизнь, такой аналог нефтяных арабских эмиратов на постсоветском пространстве, но с развитой инфраструктурой и образованным светским населением.

Однако реализовать этот сценарий не смог ни первый президент страны Сапармурат Ниязов, по прозвищу «Туркменбаши» (отец туркменов), ни второй, действующий - Гурбангулы Бердымухамедов, который взял титул «Аркадаг» (покровитель).

Более того - за тринадцать лет своего правления он умудрился довести страну до очередей за хлебом. В Туркмении отчасти сохранилась советская система государственных магазинов с дешевыми продуктами, параллельно существуют и частные торговые центры с куда более высокими ценами.

В 2017 году разразился очередной продовольственный кризис, с тех пор очереди за продуктами стали обычным явлением в городах. Теперь вереницы людей стали скапливаться и у банкоматов, из которых не всегда можно получить наличность. На фоне очередей за продуктами туркменское телевидение рассказывает о мудром руководителе и его деятельности, анекдотичность чего просто поражает. На Ютуб-канале «Хроники Туркменистана» можно посмотреть нарезки из местного официального контента, посвященного президенту. В них Бердымухамедов учит силовиков стрелять, поет песни, показывает мастер-класс по вождению, ловле рыбы, занятиям в фитнес-центре и многое другое.

Без перспектив

Стоит ли удивляться, что многие жители Туркмении все больше задумываясь об эмиграции. И именно поэтому им важно изучение иностранного языка, в том числе русского. «Сами туркмены не видят будущего для своих детей в стране и отдают их в классы с углубленным изучением иностранных языков и в "русские классы". Чтобы они дальше смогли учиться в России или в Белоруссии, где сегодня очень много туркменских студентов», – сообщил DW руководитель правозащитной организации Фарид Тухбатуллин.

Без русского языка туркменское образование деградирует, а значит, неоткуда взяться кадрам для модернизации страны. Придется или приглашать иностранных специалистов или все больше погружать страну в средневековую архаику, отрезая от достижений внешнего мира.

«Закрытию русскоязычных классов я не удивлен. Учитывая, какое количество ребят из Туркмении стремится получить высшее образование за рубежом, вывозя большие суммы для оплаты обучения, то действия властей можно понять, но не оправдать.

Руководство страны занимается популяризацией туркменских вузов не первое десятилетие. Сначала перевод алфавита на латиницу, затем перевод обучения в вузах почти исключительно на туркменский язык. Но эти меры лишь ухудшили качество высшего образования», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов.

По мнению эксперта, подобные действия туркменских властей приведут к дальнейшему оттоку русскоязычного населения. «Русскоязычные (а были еще и туркоязычные) школы давали более качественное образование. Поэтому родители всеми силами старались пристроить своих детей в школы с преподаванием на русском. В стране все школы государственные. Некоторую самостоятельность имели турецкие школы, но после того, как Эрдоган разругался с Гюленом (это были его школы), то их закрыли.

В итоге с закрытием русских школ уровень образования, как минимум, не улучшится. Это вызовет отток тех русскоязычных граждан, которые там остались даже после всех предыдущих действий властей», – резюмирует Шамгунов.