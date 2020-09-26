Агентство по кибербезопасности США пожаловалось на Россию

Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс утверждает, что Россия якобы пытается «подорвать доверие к институтам» в США.

«Говоря о вмешательстве противников, то мы видим – даже больше чем остальное – особенно касательно России, стремление подорвать доверие к нашим институтам», – приводит его слова ТАСС.

Кребс сообщил, что его ведомство сотрудничает с руководством штатов. Он пояснил, что у каждого штата есть «свои различия в реализации технологий» выборов. Глава Агентства по кибербезопасности считает, что изменить результаты голосования – сложная задача для противников США.

Напомним, МИД России отверг обвинения со стороны США о «вмешательстве» в выборы.

В США 3 ноября состоятся выборы президента, всех членов Палаты представителей, трети Сената, а также 13 губернаторов.

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