Задержан подозреваемый в нападении у старой редакции Charlie Hebdo

Подозреваемого в нападении рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже задержали правоохранительные органы, сообщил телеканал BFMTV.

Мужчину задержали неподалеку от площади Бастилии, второй подозреваемый пока не найден, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Информацию о нападении на четверых человек рядом со старым зданием редакции известного журнала подтвердил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Он уточнил, что в ходе нападения два человека получили серьезные ранения, они находятся в тяжелом состоянии.

Получившие серьезные травмы являются сотрудниками информационного агентства Premieres Lignes, уточнил телеканал. Офис агентства находится в бывшем здании редакции Charlie Hebdo.

Радиостанция France Info уточнила, что недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку. В полиции позднее отметили, что в коробке ничего опасного не было.

Президент Франции Эммануэль Макрон также следит за ситуацией.

В пятницу сообщалось, что мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo.