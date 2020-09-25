Минск решил рассмотреть вариант строительства морского терминала в Ленобласти Путина и Лукашенко пригласили на Форум регионов России и Белоруссии 25 сентября 2020, 12:23 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приглашены на VII Форум регионов двух стран, формат их участия прорабатывается, сообщил вице-спикер верхней палаты парламента (Совета республики) Белоруссии Анатолий Исаченко. «Президенты приглашены. Формат прорабатывается», – цитирует РИА «Новости» Исаченко. VII Форум регионов Белоруссии и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. По словам вице-спикера, к форуму регионов подготовлено около 70 соглашений. Ожидается подписание контрактов на сумму 750 млн долларов. Форум регионов проводится ежегодно под эгидой верхних палат парламентов двух стран. Предыдущий прошел в июле 2019 года в Санкт-Петербурге. В пленарном заседании традиционно принимают участие президенты России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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