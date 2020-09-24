Археологи рассказали об уникальной технологии строительства зданий Приказов на территории Кремля

Археологи в ходе раскопок в Большом Кремлевском сквере пришли к выводам, что фундаменты здания Приказов, найденные этим летом, были построены по уникальных для того времени технологиям, заявил директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров.

Раскопки начались еще в мае 2019 года, ученые планировали изучить культурные напластования в этом месте, передает РИА «Новости». Археологам удалось найти остаток здания Приказов – центральных органов управления на Руси в XVI-XVII веках.

Раскопки возобновились в июле 2020 года. Ученые намереваются изучить здание Приказов лучше, и продвинуться в толщу культурных отложений, чтобы выявить самые ранние слои.

Ход работ осмотрели глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков. О результатах исследований им рассказал директор Института археологии Николай Макаров.

Фундаменты здания Приказов отличаются от всех остальных построек той эпохи.

«Ширина фундаментов больше двух метров, глубина заложения – два метра. Они сделаны из тесаного камня. Так вообще на Руси не строили в XVII веке – фундаменты были из валунов», – указал Макаров.

Он отметил, что для XVII века в постройке применялись передовые строительные технологии, они «символизировали государственную мощь Московской Руси».

Финансирование строительства проводилось интересным способом. Базовое финансирование велось из центральной казны, но каждое ведомство также вносило долю для проведения работ.

Нарышкин спросил, как археологи изучают место раскопок.

«Есть специальные радары, есть геофизика. Мы это активно используем», – рассказал ему ученый. Он отметил, что для полного представления об объекте используются и архивные данные.

«Мы гордимся даже не столько отдельными находками. Очень важно, что мы прояснили археологическую ситуацию в центре Кремля. Мы теперь понимаем, что здесь сохранилось и что можно ожидать найти, какие элементы материальной культуры каких эпох», – отметил Макаров.

Археологическая история Кремля значительно сложнее, чем ранее полагали ученые, сказал глава Института. На территории Кремля есть множество каменных построек, которые пока не известны науке, они не зафиксированы в документах.

«Это постройки XVI-XVII века. И назначение некоторых из них мы пока не можем атрибутировать», – пояснил Макаров. Он добавил, что ученых ждет еще не один сюрприз, но от этого им только интереснее работать.

В числе новых находок также значатся уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей московской элиты XIV-XV веков.

Археологи нашли порядка 30 пластин панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для товаров, а также стиль письма на бересте и воске редкой формы.

Министр Фальков подчеркнул, что результаты раскопок помогут привлечь новых туристов к памятникам истории.

«Это большая, очень серьезная и важная работа, которая, в том числе, будет больше привлекать в Кремль к историческим памятникам туристов как из России, так и из-за рубежа», – указал глава ведомства.

Нарышкин признался, что его поразили вещи, найденные на территории Кремля.

«Это и остатки зданий, в том числе здания Приказов – по современной терминологии, это Дом правительства. И другие предметы, которые, конечно, дают более широкое представление в целом об истории российской государственности, а также о культуре и быте Москвы», – сказал он.

Об обнаружении на территории Кремля остатков здания Разрядного Приказа сообщалось в августе. По мнению археологов, культурные наслоения на территории раскопок Московского Кремля составляют порядка 4,5 метров. Работы планировалось продолжать до конца сентября 2020 года.