Археологи нашли в Кремле остатки военного Приказа конца XVII века

Взгляд
14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:03  |  vz.ru
Разделы

Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
Перейти в раздел…

Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Главный товар – это вражда с Россией

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское «надоело», придут. Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 8 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко: Я живой и не за границей
    Тихановская призвала власти Белоруссии прекратить насилие и пойти на диалог Симоньян призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии Против политики США в отношении «Северного потока» выступили 24 страны ЕС Заключение соглашения между Израилем и ОАЭ отнесли к заслуге «Моссад»
    Владелец «Уралхима» призвал бизнес создать Комитет спасения Белоруссии Глава Еврокомиссии призвала вести санкции против причастных к насилию в Белоруссии США не приняли помощь России в создании вакцины от COVID-19 Илон Маск раскритиковал Boeing и Lockheed Martin за пустую трату денег
    «Координатор штаба Бабарико» заявил о связях с «московскими кукловодами» Пушков отреагировал на призыв Польши ввести санкции против России из-за Белоруссии Зеленский инициировал выход Украины из Антитеррористического центра СНГ Депутат Рады заявил об уничтожении «Мотор Сич»

    Главная тема


    Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

    пираты 21 века


    США захватили иранские танкеры с топливом для Венесуэлы

    громкое дело


    Ефремова уличили в симуляции инсульта

    «Ненавижу насилие!»


    Ургант выступил в поддержку протестующих в Белоруссии

    Видео

    протесты в белоруссии


    Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

    гибель подлодки


    «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

    внешние рынки


    Российское мясо распробовали за рубежом

    соперница Лукашенко


    «Слабая женщина» слила белорусский Майдан

    ЕГЭ по английскому


    Сергей Мардан: Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

    День ВВС


    Тимур Шерзад: Три сюрприза русских авиаторов

    Выборы в Белоруссии


    Геворг Мирзаян: Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?

    Археологи нашли в Кремле остатки военного Приказа конца XVII века

    14 августа 2020, 13:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Института археологии РАН, возобновившие раскопки на территории Московского Кремля, обнаружили там, вероятно, остатки здания Разрядного Приказа – государственного органа военного управления в XVI-XVII веках.

    Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ – изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, – открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI – XVII веков, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы института. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту Владимиру Путину.

    В этом году площадь раскопок расширена, что помогло более широко охватить остатки здания Приказов. На новом участке выявлены конструкции одного из примыкавших к фасаду здания крылец, выводившего на Ивановскую площадь. От него сохранились продольные и поперечные белокаменные стены, служащие для опоры сводов лестничных маршей.

    «Помещения под лестницей использовались в хозяйственных целях, для чего в них были устроены кирпичные полы, относящиеся к двум этапам – первоначальному (XVII век) и ремонтному (XVIII век), из кирпича более мелкого формата», – рассказала пресс-служба Института археологии.

    К западу от крыльца были обнаружены истлевшие дворовые деревянные настилы XVII века и квадратные фундаменты нескольких столбов, по-видимому, относящихся к галереям, возникшим в результате переделок Приказов в первой половине XVIII века.

    «Во вскрытой раскопом части здания в конце XVII в. размещался, вероятно, Разрядный Приказ, ведавший военными делами и учетом служилых людей, находившихся на воинской службе, а позднее – Военная Коллегия», – говорится в сообщении.

    В целом, археологические материалы, собранные сейчас в зоне расширения раскопа (около 400 предметов), характеризуют жизнь Кремля конца XVII-XIX веков, отмечает Институт археологии. По мнению ученых, особенно интересен фрагмент белокаменного рельефа с головой орла с короной – деталь декора, украшавшего здание.

    В западной части раскопа удалось прорезать всю толщу культурного слоя и достичь «материка» – отложений, нетронутых человеческой деятельностью. Археологам удалось установить, что общая мощность культурного слоя здесь достигает 4,5 метров.

    «Вопреки ожиданиям, под слоем XVI века не выявлено непотревоженных отложений XII-XV веков, залегающих в хронологической последовательности. Керамика этого периода присутствует здесь в перемешанном слое, сформировавшемся в результате масштабных работ по планировке территории, связанных, можно полагать, со строительством и благоустройством», – отмечается в пресс-релизе.

    За полтора месяца раскопок в этом году получены научные результаты, «существенные для прояснения истории заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси», отмечает пресс-служба Института археологии.

    Среди новых находок – уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров (в том числе западноевропейскую), стиль для письма на бересте и воске редкой формы.

    «Некоторые предметы, в том числе крест-энколпион с рельефным изображением Распятия и накладка с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения, выделяются высоким художественным качеством. Эти находки характеризуют своеобразный культурный уклад Москвы XIV-XV веков и присутствие в Кремле в это время знати высокого ранга», – отмечается в сообщении.

    Планируется, что раскопки в Московском Кремле будут продолжены до конца сентября 2020 года.

    «Установлено, что общая мощность культурного слоя здесь достигает 4,5 метра. Вопреки ожиданиям, под слоем XVI века не выявлено непотревоженных отложений XII-XV веков, залегающих в хронологической последовательности», – отмечается в сообщении. Керамика этого периода присутствует в перемешанном слое, который сформировался при масштабных работах по планировке территории, связанных, как полагают археологи, со строительством и благоустройством. Однако эта «срезка» не затронула самый древний культурный слой, относящийся к раннему железному веку.

    «До раскопок в Большом Кремлевском сквере наличие поселения этого времени в центральной части Кремля (на месте Архангельского собора) реконструировалось по отдельным находкам керамики. Открытие слоя мощностью до 60 сантиметров позволяет теперь уверенно утверждать, что такое поселение тут действительно существовало, причем оно было достаточно обширным и долговременным», – говорится в сообщении.

    Как отмечают археологи, характерная лепная, так называемая «сетчатая» керамика того времени, изобилующая в изученном культурном слое, позволяет надежно определять хронологию поселения.

    «Подтверждают ее и немногочисленные находки, в том числе так называемый «грузик дьякова типа», получивший свое наименование по массовым находкам на Дьяковом городище у села Дьяково (ныне в черте Москвы)», - указывают ученые. «Находки раннего железного века на Кремлевском холме не дают оснований для пересмотра времени возникновения исторической Москвы (середина XII века), но открывают ее глубокую ранее неизвестную предысторию», – отмечается в сообщении.

    Планируется, что раскопки в Кремле продолжатся до конца сентября.

    Напомним, осенью 2019 года сообщалось, что на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, которые были найдены под 14-м корпусом Кремля, создадут Музейный археологический комплекс, проект строительства подземного музея прошел экспертизу.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •