В Кремле создадут подземный музей

На базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, которые были найдены под 14-м корпусом Кремля, создадут Музейный археологический комплекс, проект строительства подземного музея прошел экспертизу, сообщила пресс- служба Главгосэкспертизы.

«Подземный археологический музей будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. По итогам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на его строительство выданы положительные заключения, общая площадь комплекса составит 1,5 тыс. кв. м», – передает ТАСС сообщение Главгосэкспертизы.

14-й корпус Кремля построили в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. Ранее на этом месте находились Чудов и Вознесенский монастыри, а также Малый Николаевский дворец, которые были разрушены в 1929 году.

В 2015-2016 годах наземную часть 14-го корпуса демонтировали, были проведены археологические исследования. Президент России Владимир Путин предложил создать на базе подземного сооружения Археологический музейный комплекс.

Это будет один из филиалов Музеев Московского Кремля.

«Пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным, из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги. Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом. Экспозицию музея составят подлинные археологические находки, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции», – добавили в пресс-службе.

Музей можно будет посещать группами до 20 человек в сопровождении экскурсовода.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о раскопках на месте 14-го корпуса Кремля и о поручении Путина.