Захарова опровергла вмешательство России во внутреннюю политику США

Москва не вмешивалась во внутриполитические процессы США и не собирается этого делать, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с очередным расширением санкционного списка американского минфина.

Захарова указала в комментарии, который приводится на сайте МИД: Москва не вмешивалась в американские внутриполитические процессы и не собирается этого делать.

«Предлагали в профессиональном и неполитизированном ключе обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров. Но, к сожалению, до сих пор встречной заинтересованности со стороны Вашингтона не видим. Там по-прежнему предпочитают вместо нормального диалога поддерживать «на плаву» тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы и добиваясь консолидации союзников США на антироссийской основе», – отметила она.

Официальный представитель МИД указала, что Вашингтон продолжает тратить колоссальные усилия на преследование российских организаций и граждан, причастных, в его представлении, к «вмешательству» в электоральные процессы в США.

При этом «абсолютно никаких доказательств не представляется».

«Пожалуй, по сравнению с предыдущими подобного рода волнами санкций нынешняя отличается лишь одним. Как следует из пресс-релиза минфина США, теперь американские санкции вводятся, помимо прочего, за общение с российскими федеральными органами исполнительной власти. В том числе – с МИД России. Дальнейшие комментарии излишни», – заключила Захарова.

Напомним, среди попавших под новые санкции россиян, проживающих, по данным властей США, в России, – Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин. Все они из Санкт-Петербурга.

Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский – в Финляндии. У последнего финское гражданство, данных его российского паспорта минфин не приводит.

Среди компаний, попавших под санкции, – находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.

При этом в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак.

В сентябре ФБР заявило о «злонамеренном иностранном влиянии» России. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти заявления.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал небылицами обвинения госсекретаря США о том, что Россия вмешивается в американские выборы с 70-х годов.