Австрийский эксперт оценил перспективы завершения «Северного потока – 2»

Германия вряд ли изменит свою позицию относительно строительства газопровода «Северный поток – 2», поскольку ей придется компенсировать убытки задействованных в проекте предприятий. Берлин выжидает, когда страсти вокруг ситуации с блогером Алексеем Навальным улягутся, заявил профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт.

Он напомнил, что правительство ФРГ неоднократно подчеркивало, что «Северный поток – 2» нужно рассматривать как чисто экономический проект и не связывать с политическими темами, передает Deutsche Welle.

«Эту позицию, которую занимает, прежде всего, канцлер Меркель, в Германии сейчас активно критикуют представители двух лагерей, использующие отравление Навального как предлог для продвижения собственной повестки. Сторонники первого лагеря добиваются окончательного отказа от строительства газопровода», – сказал Манготт.

В свою очередь представители другого лагеря, по словам эксперта, хотят лишь приостановить строительство газопровода на некоторое время.

При этом эксперт подчеркнул, что если решение об отказе от завершения строительства «Северного потока – 2» или его приостановке примет правительство Германии, то ему, очевидно, придется выполнять очень много финансовых обязательств. Речь идет о компенсации убытков предприятий, задействованных в проекте.

«В то же время если отказ от проекта удастся оформить на европейском уровне, как того якобы добивается правительство Германии, например, представив отравление Навального нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, то сворачивания проекта можно было бы добиться и без обязательной выплаты компенсаций», – уточнил Манготт.

По его словам, Австрии и Чехии выгодно завершение строительства «Северного потока – 2», однако если Германия все-таки выступит против газопровода, то эти две страны поддержат ее. В таком случае санкции могут быть приняты, добавил он.

«На мой взгляд, маловероятно, что Германия изменит свою позицию. Берлин тянет время, выжидает когда страсти вокруг отравления Навального улягутся. Тогда судьбу «Северного потока – 2» можно будет решать в более спокойной обстановке», – подчеркнул профессор.

Манготт выразил мнение, что, когда эмоции поостынут, Меркель продолжит отстаивать мнение о том, что «Северный поток – 2» – это чисто экономический проект, который следует рассматривать вне политических событий.

«Я полагаю, что Германия не изменит свою позицию по «Северному потоку – 2», что общеевропейские санкции против него приняты не будут и что единственной оставшейся реальной угрозой станут санкции США», – отметил эксперт.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2». Также он заявил, что США по ситуации с Навальным примут аналогичные истории со Скрипалями меры.

Накануне немецкое издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.

До этого МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

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