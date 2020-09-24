Пушкин, Раневская и Ломоносов «ожили» во «ВКонтакте»

Компания WMG, которая является победителем открытого конкурса на создание интернет-контента для молодежи создала сообщества исторических персонажей в соцсети «ВКонтакте».

Проект создан в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта Культура. Каждый исторический герой ведет свою страницу от первого лица, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы воссоздали три эпохи при помощи специально созданных костюмов и декораций, поездок на каретах, съемках во дворцах Петербурга и Москвы, реальной хроники. Яркие посты привлекают внимание к герою и вовлекают молодых людей в более глубокое изучение персонажей и эпох российской истории и культуры. Любой желающий может погрузиться в жизнь поэта, актрисы, императрицы и ученого», – рассказал продюсер проекта Вадим Галыгин.

Пользователи «ВКонтакте» могут наблюдать за реальной жизнью героев в режиме онлайн: узнать, что они предпочитают есть на завтрак, как проводят свой день и какую музыку слушают. Для Раневской, Пушкина, Ломоносова и Екатерины Второй разработаны уникальные чат-боты, с которыми может пообщаться любой пользователь.

Проект создания сообществ исторических персонажей ставит перед собой целью повышение уровня знаний о ключевых моментах российской истории.

«Знание собственной истории – важный элемент формирования личности и чувства гражданской общности у молодого поколения. Пробудить интерес к изучению истории можно по-разному. Здесь важно экспериментировать, пробовать разные форматы, и я искренне надеюсь, что формат, выбранный авторами проекта, поможет это сделать», – прокомментировал Антон Ключкин, гендиректор Института развития интернета, выступающего оператором конкурса.