Пушков ответил Зеленскому на слова о «планах» России по переделу мира

Сенатор Алексей Пушков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Россия якобы стремится к «переделу мира».

«Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему «независимая» Украина готова все отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США?» – написал Пушков в Twitter.

По его словам, «главный спец» по сферам влияния в мире известен «от Панамы до Японии». Cенатор также отметил, что «это не Россия».

Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему «независимая» Украина готова все отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США? А главный спец по сферам влияниям в мире известен - от Панамы до Японии. И это не Россия. https://t.co/gWy0vSw3ZV — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 23, 2020

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантасмагорическими заявления Зеленского о «планах» России по переделу мира.

Ранее Зеленский сообщал, что у него проходят ограниченные предметные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.