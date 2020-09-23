Украинцы на учениях не смогли выстрелить из американских комплексов Javelin МИД назвал фантасмагорическими заявления Зеленского о «планах» России по переделу мира 23 сентября 2020, 17:13 Текст: Алексей Дегтярев

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия якобы желает переделать мир, не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Естественно, отвергаем и осуждаем фантасмагорические заявления главного слуги украинского народа о якобы имеющихся планах (России) по переделу мира», – цитирует Захарову РИА «Новости». Ранее Зеленский сообщал, что у него проходят ограниченные предметные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.

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