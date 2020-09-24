Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

Террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, боевики «доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб». Сейчас террористы готовятся к «постановочным съемкам для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось. что провокацию готовит террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»). При этом в подготовке «принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».