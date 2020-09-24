Посольство в США упрекнуло Госдеп в некомпетентности

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24 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 02:55  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему эмигрантам стыдно быть русскими

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 25 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Посольство в США упрекнуло Госдеп в некомпетентности

       24 сентября 2020, 01:52
    Фото: washington.mid.ru
    Текст: Антон Антонов

    Российское посольство в Вашингтоне назвало некомпетентным заявление Госдепа о предложении президента России Владимира Путина создать «зеленые коридоры» без санкций.

    Глава пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что «зеленые коридоры» являются «неправильным термином». По ее словам, «продукты питания, лекарства и средства личной защиты не подпадают под санкции США».

    Ортэгус заявила, что «Россия ввела эмбарго на экспорт многих американских сельскохозяйственных товаров в ответ на санкции ЕС и США». Как заявили в Госдепе, чтобы «импортировать больше продуктов питания, Россия может снять свое эмбарго», передает ТАСС.

    Российские дипломаты ответили, что «инициатива о «зеленых коридорах» была впервые предложена в ходе экстренного саммита G20 в марте». Дипломаты пояснили, что «речь не о России».

    «А когда у вас нет атташе по сельскохозяйственным вопросам в Москве, который мог бы докладывать про растущий продовольственный экспорт РФ, сообщение выглядит довольно некомпетентным», – заявили в посольстве.

    Ортагус также подвергла критике заявление Путина, сделанное в ходе ГА ООН, о том, что российская вакцина безопасна и эффективна. Она заявила, что независимые эксперты поставили под сомнение результаты первой и второй фазы клинических испытаний, передает РИА «Новости».

    В посольстве посоветовали не пытаться «принизить конструктивное предложение» Путина «по созыву конференции для стран, заинтересованных в сотрудничестве по созданию вакцин от COVID».

    «Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не российскими вакцинами», – заявили дипломаты.

    Напомним, Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций. По словам главы государства, эти меры станут подспорьем для восстановления глобальной экономики после пандемии.

    Путин также предложил бесплатно предоставить сотрудникам международной организации российскую вакцину от коронавируса. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН благодарна президенту Путину за «щедрое предложение» по бесплатному обеспечению сотрудников международной организации российской вакциной от коронавируса.


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