Посольство в США упрекнуло Госдеп в некомпетентности

Российское посольство в Вашингтоне назвало некомпетентным заявление Госдепа о предложении президента России Владимира Путина создать «зеленые коридоры» без санкций.

Глава пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что «зеленые коридоры» являются «неправильным термином». По ее словам, «продукты питания, лекарства и средства личной защиты не подпадают под санкции США».

Ортэгус заявила, что «Россия ввела эмбарго на экспорт многих американских сельскохозяйственных товаров в ответ на санкции ЕС и США». Как заявили в Госдепе, чтобы «импортировать больше продуктов питания, Россия может снять свое эмбарго», передает ТАСС.

Российские дипломаты ответили, что «инициатива о «зеленых коридорах» была впервые предложена в ходе экстренного саммита G20 в марте». Дипломаты пояснили, что «речь не о России».

«А когда у вас нет атташе по сельскохозяйственным вопросам в Москве, который мог бы докладывать про растущий продовольственный экспорт РФ, сообщение выглядит довольно некомпетентным», – заявили в посольстве.

Ортагус также подвергла критике заявление Путина, сделанное в ходе ГА ООН, о том, что российская вакцина безопасна и эффективна. Она заявила, что независимые эксперты поставили под сомнение результаты первой и второй фазы клинических испытаний, передает РИА «Новости».

В посольстве посоветовали не пытаться «принизить конструктивное предложение» Путина «по созыву конференции для стран, заинтересованных в сотрудничестве по созданию вакцин от COVID».

«Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не российскими вакцинами», – заявили дипломаты.

Напомним, Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций. По словам главы государства, эти меры станут подспорьем для восстановления глобальной экономики после пандемии.

Путин также предложил бесплатно предоставить сотрудникам международной организации российскую вакцину от коронавируса. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН благодарна президенту Путину за «щедрое предложение» по бесплатному обеспечению сотрудников международной организации российской вакциной от коронавируса.