Грузия объяснила правила въезда для граждан России

Граждане России в связи с эпидемией коронавируса могут въехать в Грузию только при наличии второго – грузинского – гражданства, либо если они состоят в браке с гражданином Грузии, заявил газете ВЗГЛЯД источник в грузинском правительстве.

Также источник не исключил допуск в страну российского гражданина, который является близким родственником гражданина Грузии, если на это будет согласие МИД страны.

При этом гражданин России будет отправлен на обязательный восьмидневный карантин.

Если он также является и гражданином Грузии, расходы возьмет на себя грузинская сторона, если гражданином России – сам прибывающий.

Это касается и тех случаев, если гражданин России прибывает через третью страну, отметил источник.

Что касается визитов по бизнесу, они организуются через профильные министерства и ведомства на основании приглашений грузинских представителей.

«В этом случае профильные министерства и ведомства определяют необходимость карантина либо проведение теста», – отметил источник.

Он подчеркнул, что «прибывающих граждан России немало», но воздержался назвать численность.

Прямое регулярное авиасообщение Грузия осуществляет только с Парижем, Мюнхеном и Ригой.

В Грузии 4140 человек заболели коронавирусом, 1643 излечились, 25 скончались. В последние дни наблюдается рост заболеваемости.

Ранее министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что из-за закрытия границ «многие граждане России остались в стране».

«Они находятся здесь легально, никто не вынуждает их покинуть Грузию», – уточнил Вахтанг Гомелаури.

Газета ВЗГЛЯД побеседовала с гражданкой России, которая недавно прибыла к супругу – гражданину Грузии. Она сообщила, что сама оплатила карантин.

«Я проживала в хорошей гостинице на одном из горных курортов. Цены были очень приемлемыми, как и питание. Отношение ко мне было очень доброжелательным», – сказала она.

Сообщалось также, что вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прервано в июне прошлого года из-за антироссийский акций в Тбилиси, будет рассмотрен в октябре.