Устроившему ДТП рэперу Эллею предъявили обвинение

Рэпера Эллея (Эльмина Гулиева) обвинили в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств после аварии в центре Москвы, в результате которой пострадали несколько человек.

«В материалах дела, представленных в суд, Гулиев указан как обвиняемый по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», – сказали ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы, куда поступили материалы.

Следствие потребовало арестовать музыканта, добавили в пресс-службе.

В понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

В СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Сообщалось, что рэпера задержали после ДТП. Позднее стало известно, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело.

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказывали о произошедшей в центре Москвы аварии. По данным источника в правоохранительных органах, водитель Infinity в момент аварии был трезв. За музыкантом числятся 29 нарушений правил дорожного движения.