Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,2%, до 76,2575 руб., курс евро опустился на 0,02%, до 89,12 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.04 курс доллара находился на уровне 76,32 руб. (+0,28%), евро рос до 89,1875 руб. (+0,06%).

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