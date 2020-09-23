Абэ выразил надежду на заключение мирного договора с Россией

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что новый глава японского правительства Есихидэ Суга сможет активизировать переговоры с Россией и заключить мирный договор между странами.

По мнению Абэ, Россия рассчитывает «в среднесрочной и долгосрочной перспективе решить проблему [мирного договора] и укрепить отношения с Японией», передает ТАСС.

«Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен», – сказал Абэ в интервью изданию «Иомиури».

Напомним, 16 сентября правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. После вступления в должность Суга выступил за укрепление стратегического альянса с США как основы внешней политики Японии, стабильные отношения с соседними странами, включая Россию и Китай.

28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог достичь подписания мирного договора с Россией. Президент России Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу. В Кремле констатировали, что при Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора.

Отметим, Москва неоднократно подчеркивала, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения России и Японии с уходом Абэ.

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