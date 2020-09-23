В Киеве назвали будущего посла США на Украине угрозой России

Без пяти минут посол США на Украине Кит Дейтон должен усилить противостояние с Россией, кроме того в его задачи может входить подготовка к гибридной войне США против РФ на территории Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Руслан Бортник.

«Кит Дейтон, безусловно, является крупным специалистом по современным электронным, военным и политическим методам противостояния с Россией. Москве стоит ожидать более жесткой работы структур США на Украине в отношении российских интересов», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Однако Дейтон не является большим специалистом по Украине несмотря на то, что в возглавляемом им американо-немецком центре Маршалла прошли обучение сотни украинцев. Многие из них «находятся на серьезных должностях в системе госуправления Украины», отмечает эксперт.

«Но в любом случае Дейтон – это очень серьезная кандидатура. Он повысит управляемость дел и процессов, которые США ведут на Украине. С другой стороны, этот человек имеет свою очень серьезную сеть контактов на Украине параллельно контактам представителей Демократической партии США. Возможно, одним из элементов его работы станет ревизия американских «контактеров» на Украине», – не исключает эксперт.

В то же время военная активность США в отношении Украины явно усиливается. Об этом говорит беспрецедентный пролет американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-52 в небе над Украиной в начале сентября и проведение совместных учений. В Вашингтоне могут не исключать сценарий подготовки к гибридной войне с Россией на украинской территории.

«Правда, я не думаю, что это противостояние дойдет до открытого конфликта. Я связываю эти события с двумя выборами: местными на Украине и президентскими в США. Это такой политический блеф, пиар и демонстрация мускулов, которые должны убедить избирателей Трампа в том, что он не сдает России американские интересы. При этом избирателей Зеленского убеждают в том, что Запад поддерживает Украину», – подытожил Бортник.

Как пишет украинское издание «Страна», накануне комитет по иностранным делам Сената США одобрил назначение послом на Украине генерала Кита Дейтона. Это предпоследний шаг перед его официальным утверждением в статусе посла. Окончательное решение должна принять верхняя палата Конгресса. Причем кандидатуру Дейтона поддерживают как республиканцы, так и демократы.

71-летний дипломат отдал 40 лет службе в вооруженных силах, в том числе был военным атташе в России. Он окончил подведомственный Пентагону «Русский институт» (USARI). Это учебное заведение появилось 1947 году под цели и задачи холодной войны. Дейтон занимал высокие посты в Объединенном комитете начальников штабов и штабе армии при Пентагоне. Особого внимания заслуживает его пост директора по оперативным вопросам разведывательного управления минобороны США. Как отмечают украинские СМИ, «это аналог российского ГРУ».

В 2018 году Дейтон стал военным советником шефа Пентагона Джеймса Мэттиса по Украине. А в мае 2020 года президент США Дональд Трамп решил сделать 71-летнего генерал-лейтенанта послом в Киеве.

Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба охарактеризовал Дейтона как «классного мужика», отметив, что Киев дал предварительное согласие на назначение Дейтона главой американской дипмиссии. «Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем», – говорил Кулеба.