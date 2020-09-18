Как украинцы полюбили американские бомбы

У украинских патриотов праздник. В небе над Украиной снова появились три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52, способные нести на своем борту ядерные боеприпасы. Они поднялись с британской военной базы и подлетели к акватории Черного моря под прикрытием истребителей воздушных сил Украины. Первый полет по этому маршруту произошел 4 сентября, а теперь их будут совершать на постоянной основе, повышая военно-политическую напряженность в этом регионе Европы.

«Такие патрулирования будут иметь регулярный характер. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – официально сообщает об этом пресс-служба ВСУ.

Украинская общественность узнала о резонансном событии только постфактум, что разделило ее на абсолютно полярные лагеря. Многие были шокированы, узнав о том, что над ними курсируют самолеты иностранного государства, которые являются потенциальными носителями ударного ядерного оружия. Ведь на перехват американских бомбардировщиков каждый раз поднимаются российские истребители. И в перспективе это вполне может спровоцировать военный конфликт прямо над головами украинцев.

Несмотря на мантры по коллективную оборону, все знают, что Boeing B-52 Stratofortress относится к наступательным вооружениям первой волны. То, что такие самолеты вплотную подлетают к России, приближаясь к ней с украинских территорий, выглядит открытой репетицией военной агрессии. В случае которой Украина сразу превратится в линию фронта – со всеми вытекающими последствиями для ее жителей.

Но украинская партия войны не боится попасть в эпицентр ядерного апокалипсиса и вслух мечтает о его очистительном пламени. Больше того – националисты приветствуют нарастание военной эскалации в небе своей страны, считая авиационные патрули выдающейся «перемогой». Эти люди на полном серьезе радуются пролетающим наверху иностранным бомбам. Да, они могут иметь ядерную начинку – но это вызывает у этой публики не страх, а неподдельное восхищение. По словам депутата Верховной рады Максима Бужанского, патриотическая общественность празднует прилет американских «железных птиц» – подобно туземцам из амазонских джунглей, которые восторженно встречали аэропланы колонизаторов.

«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost, дословно повторяя риторику северокорейских газетных передовиц. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда.

Происходящее до боли напоминает сюжет классического антивоенного фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Эта жесткая антимилитаристская сатира, снятая в жанре черной комедии и гротеска, вышла на экраны всего через год после Карибского кризиса. Легендарный режиссер Стэнли Кубрик высмеивал в ней джингоистский патриотизм, который по факту превратился в идеологию современного украинского государства. Сюжет картины более чем актуален для Украины – группа фанатичных американских антикоммунистов начинает спонтанную ядерную атаку на Советский Союз, используя для этого те самые стратегические бомбардировщики. В момент нападения в «Боинге» заклинило бомболюк – но его командир, майор Конг, лично отцепил бомбу и полетел вместе с ней вниз, победно размахивая ковбойской шляпой.

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Этот знаменитый образ – символ торжествующего безумия ультраправых милитаристов – олицетворяет собой целое поколение украинских националистических активистов. Они воспитаны на призывах к вечной цивилизационной войне против Восточной Орды и всегда хотели завершить ее крестовым походом – чтобы силы Свободного Мира превратили Москву в ядерную пустыню. Судьба самой Украины волнует их постольку-поскольку – некоторые из патриотов вполне готовы пожертвовать своей родиной ради реализации священной исторической миссии. Эти карикатурные крестоносцы совершенно не боятся американских ядерных бомб и вполне искренне признаются к ним в любви в своих блогах.

Конечно, таких фанатиков меньшинство. Основная часть националистической публики уверена, что до мировой войны не дойдет, а на Москву будут давить, совмещая экономические санкции с «оборонительными» полетами авиационных соединений. Но жизнь всегда преподносит таким оптимистам неожиданные сюрпризы. Эпизод с падением бомбы, которым заканчивает свой фильм Стэнли Кубрик, списан с реального инцидента в Южной Каролине, где американский бомбардировщик случайно уронил на землю одну из своих бомб – во время самого обычного тренировочного полета. И это могло привести к трагедии непредсказуемого масштаба.

Такие чрезвычайные происшествия случались со стратегическими бомбардировщиками неоднократно – в разных уголках мира, где «оборонялись от противника» американские ВВС. Ядерные бомбы нештатно падали в Испании и Гренландии, да и на территории самих США. Самый известный эпизод подробного рода случился под Голдсборо, когда самолет В-52 неожиданно разрушился в небе над Северной Каролиной. Одна из его термоядерных бомб, которая в двести шестьдесят раз превышала по мощности заряд Хиросимы, не взорвалась практически чудом. Три из четырех предохранительных устройств не сработали – и только последний предохранитель спас Америку от первой катастрофы с применением атомного оружия. А другая бомба упала в болото, и ее до сих пор не нашли, установив вокруг этой территории охранную спецзону. И где-то в трясине поныне лежит утерянный урановый сердечник, загрязняя радиацией потоки грунтовых вод.

Кто даст гарантию, что такая авария не произойдет где-то над территорией Украины или над акваторией Черного моря, куда летят сейчас над украинской землей американские самолеты? В этом нет ничего невозможного – учитывая почтенный возраст стратегических «Боингов», которые все так же подвержены внезапным поломкам или ошибкам своих пилотов.

Подобное происшествие вполне может спровоцировать непредвиденный военный конфликт. И при любом возможном исходе его проиграет именно Украина, которая открыла свое небо для бомбардировочной авиации НАТО – не спрашивая мнения собственного народа и не раздумывая над последствиями навязанной ей политики.

Любить чужие бомбы опасно – потому что однажды они могут упасть вам прямо на голову.