Как украинцы полюбили американские бомбы

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Санкции против Белоруссии потребовали распространить на россиян

Европарламент «не признает Александра Лукашенко президентом после того, как его нынешний срок пребывания в должности истечет» EPA/ТАСС
Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии. В ней есть всё: от чуть ли не признания координационного совета Тихановской временным правительством до требования ввести санкции не только против Лукашенко, но и против россиян. Как нужно реагировать на столь провокационные заявления?  Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

Автоматы для бундесвера производит принадлежащая Саудовской Аравии компания cg-haenel.de
Впервые за многие десятки лет автоматы Бундесверу начнет поставлять не именитая Heckler & Koch, а компания C. G. Haenel. Она известна сотрудничеством с Хуго Шмайссером, а ее автомат MK556 оказался лучше и дешевле G36, который подвел немцев во время военной кампании НАТО в Афганистане. Но, по мнению экспертов, новый автомат не обладает выдающимися характеристиками. Что же склонило чашу весов в его пользу? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...

В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Как украинцы полюбили американские бомбы

    Андрей Манчук
    политолог
    		18 сентября 2020, 09:04

    У украинских патриотов праздник. В небе над Украиной снова появились три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52, способные нести на своем борту ядерные боеприпасы. Они поднялись с британской военной базы и подлетели к акватории Черного моря под прикрытием истребителей воздушных сил Украины. Первый полет по этому маршруту произошел 4 сентября, а теперь их будут совершать на постоянной основе, повышая военно-политическую напряженность в этом регионе Европы.

    «Такие патрулирования будут иметь регулярный характер. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – официально сообщает об этом пресс-служба ВСУ.

    Украинская общественность узнала о резонансном событии только постфактум, что разделило ее на абсолютно полярные лагеря. Многие были шокированы, узнав о том, что над ними курсируют самолеты иностранного государства, которые являются потенциальными носителями ударного ядерного оружия. Ведь на перехват американских бомбардировщиков каждый раз поднимаются российские истребители. И в перспективе это вполне может спровоцировать военный конфликт прямо над головами украинцев.

    Несмотря на мантры по коллективную оборону, все знают, что Boeing B-52 Stratofortress относится к наступательным вооружениям первой волны. То, что такие самолеты вплотную подлетают к России, приближаясь к ней с украинских территорий, выглядит открытой репетицией военной агрессии. В случае которой Украина сразу превратится в линию фронта – со всеми вытекающими последствиями для ее жителей.

    Но украинская партия войны не боится попасть в эпицентр ядерного апокалипсиса и вслух мечтает о его очистительном пламени. Больше того – националисты приветствуют нарастание военной эскалации в небе своей страны, считая авиационные патрули выдающейся «перемогой». Эти люди на полном серьезе радуются пролетающим наверху иностранным бомбам. Да, они могут иметь ядерную начинку – но это вызывает у этой публики не страх, а неподдельное восхищение. По словам депутата Верховной рады Максима Бужанского, патриотическая общественность празднует прилет американских «железных птиц» – подобно туземцам из амазонских джунглей, которые восторженно встречали аэропланы колонизаторов.

    Фото: facebook.com/kpszsu

    «Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost, дословно повторяя риторику северокорейских газетных передовиц. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда.

    Происходящее до боли напоминает сюжет классического антивоенного фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Эта жесткая антимилитаристская сатира, снятая в жанре черной комедии и гротеска, вышла на экраны всего через год после Карибского кризиса. Легендарный режиссер Стэнли Кубрик высмеивал в ней джингоистский патриотизм, который по факту превратился в идеологию современного украинского государства. Сюжет картины более чем актуален для Украины – группа фанатичных американских антикоммунистов начинает спонтанную ядерную атаку на Советский Союз, используя для этого те самые стратегические бомбардировщики. В момент нападения в «Боинге» заклинило бомболюк – но его командир, майор Конг, лично отцепил бомбу и полетел вместе с ней вниз, победно размахивая ковбойской шляпой.

    Этот знаменитый образ – символ торжествующего безумия ультраправых милитаристов – олицетворяет собой целое поколение украинских националистических активистов. Они воспитаны на призывах к вечной цивилизационной войне против Восточной Орды и всегда хотели завершить ее крестовым походом – чтобы силы Свободного Мира превратили Москву в ядерную пустыню. Судьба самой Украины волнует их постольку-поскольку – некоторые из патриотов вполне готовы пожертвовать своей родиной ради реализации священной исторической миссии. Эти карикатурные крестоносцы совершенно не боятся американских ядерных бомб и вполне искренне признаются к ним в любви в своих блогах.

    Конечно, таких фанатиков меньшинство. Основная часть националистической публики уверена, что до мировой войны не дойдет, а на Москву будут давить, совмещая экономические санкции с «оборонительными» полетами авиационных соединений. Но жизнь всегда преподносит таким оптимистам неожиданные сюрпризы. Эпизод с падением бомбы, которым заканчивает свой фильм Стэнли Кубрик, списан с реального инцидента в Южной Каролине, где американский бомбардировщик случайно уронил на землю одну из своих бомб – во время самого обычного тренировочного полета. И это могло привести к трагедии непредсказуемого масштаба.

    Такие чрезвычайные происшествия случались со стратегическими бомбардировщиками неоднократно – в разных уголках мира, где «оборонялись от противника» американские ВВС. Ядерные бомбы нештатно падали в Испании и Гренландии, да и на территории самих США. Самый известный эпизод подробного рода случился под Голдсборо, когда самолет В-52 неожиданно разрушился в небе над Северной Каролиной. Одна из его термоядерных бомб, которая в двести шестьдесят раз превышала по мощности заряд Хиросимы, не взорвалась практически чудом. Три из четырех предохранительных устройств не сработали – и только последний предохранитель спас Америку от первой катастрофы с применением атомного оружия. А другая бомба упала в болото, и ее до сих пор не нашли, установив вокруг этой территории охранную спецзону. И где-то в трясине поныне лежит утерянный урановый сердечник, загрязняя радиацией потоки грунтовых вод.

    Кто даст гарантию, что такая авария не произойдет где-то над территорией Украины или над акваторией Черного моря, куда летят сейчас над украинской землей американские самолеты? В этом нет ничего невозможного – учитывая почтенный возраст стратегических «Боингов», которые все так же подвержены внезапным поломкам или ошибкам своих пилотов.

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    Подобное происшествие вполне может спровоцировать непредвиденный военный конфликт. И при любом возможном исходе его проиграет именно Украина, которая открыла свое небо для бомбардировочной авиации НАТО – не спрашивая мнения собственного народа и не раздумывая над последствиями навязанной ей политики.

    Любить чужие бомбы опасно – потому что однажды они могут упасть вам прямо на голову.


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