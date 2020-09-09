Почему американские бомбардировщики все чаще появляются у границ России?

Взгляд
9 сентября, среда  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
Разделы

Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
Перейти в раздел…

Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
Перейти в раздел…

Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
Перейти в раздел…

Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россияне передумали объединяться с белорусами

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Перейти в раздел…

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Додон выдвинулся на пост президента как независимый кандидат
    Россия заявила протест Германии в связи с голословными обвинениями по Навальному ЕС заставил Сербию отказаться от учений с Россией и Белоруссией Польский премьер передал Тихановской ключи от белорусского центра в Варшаве Найденная москвичом скрипка Страдивари оказалась подделкой
    СК Белоруссии подтвердил, что подозревает Колесникову в попытке захвата власти В США объявили о сокращении числа военных в Ираке Самое восточное соединение РВСН перевооружили на «Ярсы» Невеста в Дагестане умерла в день свадьбы из-за волнения
    Германия направила результаты проб Навального в ОЗХО Вице-канцлер ФРГ заявил об «однозначном» отравлении Навального «Новичком» СМИ: Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом дал свои плоды Кононенко: «Оскар» заставит актеров афишировать свою принадлежность к меньшинствам

    Главная тема


    Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

    правила полетов


    Украинский суд арестовал 65 летавших в Крым российских самолетов

    «тут все хорошо»


    Ефремов поделился впечатлениями о первой ночи в СИЗО

    зона конфликта


    В партии Зеленского назвали живущих в Донбассе детей «немытыми и нечесаными»

    Видео

    военные учения


    Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    жажда власти


    Саакашвили вернется в Грузию как хеллоуинский монстр

    «Ник» и «Майк»


    «Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

    социальное предпринимательство


    Дмитрий Соколов-Митрич: Как выживают «дельфины» капитализма

    дедолларизация


    Игорь Мальцев: Русские слезли с иглы под названием «валюта»

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?

    Почему американские бомбардировщики все чаще появляются у границ России?

    		    9 сентября 2020, 20:25
    Фото: U.S. Air Force/Master Sgt. Lance Cheung
    Текст: Виктор Сокирко

    Военные самолеты НАТО, в том числе даже бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, все чаще появляются у российских границ. Почему увеличилась частота их появления рядом с Россией? Короткий ответ на этот вопрос: американские военные намечают конкретные цели для ударов по российской территории – и делают это все более интенсивно.

    Частота появления боевых и разведывательных самолетов НАТО у границ России заставила высказаться даже министра обороны РФ Сергея Шойгу, который подобную активность в небе назвал «настораживающей». Эти полеты сейчас стали выполняться в том числе с имитацией ракетных ударов по территории России.

    Американцы привыкли зарабатывать на всем, в том числе и на войнах, которые тоже считаются хорошим бизнесом. В общем, как в рифмующихся словах: «Живем как в Норвегии – кому война, а кому привилегии». На это не так давно обратил внимание даже сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Пентагон «стремится вести войны для того, чтобы способствовать обогащению военно-промышленного комплекса» страны. По его словам, штатовские военные готовы ввязаться в любую драку, потому что стараются осчастливить оружейные компании.

    Этот посыл Трампа небезоснователен – военный бюджет США на 2020 финансовый год увеличился до 738 млрд долларов (подписал его он сам) и превысил предыдущий на 22 миллиарда. Рост оборонных расходов президент США объяснил необходимостью более активной борьбы США с Россией и Китаем, а траты пойдут не только на строительство военных баз и подготовку войск, но и на производство новейших образцов оружия. В Пентагоне радостно приступили к освоению оборонного бюджета. В числе «отработок» обозначили и сдерживание «агрессивности» России контролем ее воздушного пространства путем проведения разведки и демонстрации силы.

    Это лишь видимая часть айсберга в объяснении причин активизации действий авиации США возле границ России. Есть и исключительно военные аспекты. Первым из них на протяжении десятилетий холодной войны, а затем и последующих российско-американских отношений, является разведывательная деятельность. Самолеты-разведчики США денно и нощно кружили не только у границ Советского Союза, но и старались проникнуть вглубь ее территории, что закончилось сбитым 1 мая 1960 года в районе Свердловска (ныне Екатеринбург) U-2 с пилотом Фрэнсисом Пауэрсом. Сегодня военные самолеты США нарушать воздушное пространство России не решаются, но используют любую возможность проведения воздушной разведки в непосредственной близости от наших границ.

    «Целью подобных полетов является вскрытие радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств российской противовоздушной обстановки, определение координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионах страны, – рассказывает газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Дробышевский. – Это распространенная практика в разведке многих стран. Мы ведь тоже внимательно следим за потенциальным противником и просто обязаны знать о планах и возможностях своих возможных соперников. Но сложилась определенная практика, некий «кодекс чести», когда разведдеятельность не должна мешать безопасности мирных граждан. Мы эти правила не нарушаем. А вот американцы стали действовать откровенно нагло, напропалую, в буквальном смысле на грани фола. И их активность сейчас заметна на многих направлениях».

    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сейчас акцентирует внимание именно на увеличившейся интенсивности применения разведывательной авиации у границ России.

    По словам главы российского оборонного ведомства, она увеличилась более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. И если в августе прошлого года было зафиксировано 87 полетов, то сейчас уже около 120. Российская авиация поднимается на перехват иностранных самолетов-разведчиков едва ли не ежедневно, а то и по несколько раз в день.

    Интересы воздушной разведки США сейчас сосредоточены и на Дальнем Востоке, и над Балтийским морем, где активность их полетов очевидна. Летающие американские «глаза и уши» замечены на Черном море и на Севере, в том числе и в Арктике. Фактически все границы России пытаются подвергнуть тотальному контролю – подобной активности не наблюдалось даже во времена холодной войны. Зоны пролетов самолетов-разведчиков четко определены – места расположения оборонных заводов, систем ПВО и ПРО, дислокаций наземных и флотских группировок.

    Все чаще «пасутся» самолеты-шпионы и в Сирии, как это было, например, в июне нынешнего года, когда P-8A Poseidon и Aries II длительное время барражировали именно неподалеку от аэродрома Хмеймим, где базируются ВКС РФ, и порта Тартус, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ. И это был не первый случай пристального внимания со стороны воздушной разведки США к российским военным объектам в этом регионе.

    Новая особенность американских «залетов» к границам России в том, что в них всё чаще принимают участие не только самолеты-разведчики, но и бомбардировщики. Чаще других фигурируют стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress («Стратосферная крепость»). Этот самолет способен нести разные виды вооружений – как обычное, высокоточное, так и ядерное. Можно вспомнить, что и разрабатывался В-52 (на вооружении ВВС США с 1955 года) с основной целью – доставить по две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. Сейчас министр обороны России Сергей Шойгу говорит о том, что эти самолеты тренируются в имитации ракетных ударов, что естественно не может не настораживать. При этом американские бомбардировщики уверенно залетают в зону действия российской системы ПВО и буквально «рисуются» на радарах.

    «Обычная ситуация с действиями американских бомбардировщиков у наших границ, – поделился с газетой ВЗГЛЯД своим мнением генерал-лейтенант Айтеч Бижев, занимавший должность замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ. – Если вспомнить события тридцатилетней давности, то активность самолетов ВВС США была на тридцать процентов выше, чем нынешняя, просто сейчас об этом уже как-то и не вспоминают. Американцы нагло перли к нашим границам, а наши истребители столь же нагло их выпроваживали – с применением форсажа перед носом, с выливанием тонны керосина на кабину. Всякое бывало, так что нынешние эпизоды – это всего лишь цветочки по сравнению с былыми ягодками».

    Первоочередная цель действий американских военных самолетов у наших границ осталась прежней – спровоцировать силы и средства ПВО и ВКС России для вскрытия их возможностей. Потенциал стратегических бомбардировщиков здесь ничуть не хуже, чем у самолетов-разведчиков. Те же В-52 нашпигованы не только вооружением, но и аппаратурой, которая сканирует радиолокационное пространство на дальность до 800 километров. У американских ВВС существует программа «Гигантская копилка», куда заносятся координаты всех целей на территории России: стратегические объекты, военные аэродромы, расположение средств ПВО и прочее. Они ее постоянно обновляют, в том числе за счет регулярных разведполетов вблизи наших территорий.

    Здесь не идет речь об отработке ударов с воздуха, требуется лишь засечь возможные очаги сопротивления со стороны ПВО противника. Одновременно пилоты обкатывают линии пролета к потенциальным театрам военных действий, отрабатывают маршруты. И ломать систему противовоздушной обороны американцы предполагают в последующем с дальнего расстояния, посредством крылатых ракет, после чего уже постараются донести бомбовую нагрузку до объектов поражения без особой для себя угрозы. В принципе, мы ведь тоже действуем точно так же – российские Ту-160 и Ту-95 кружат вдоль побережья Аляски и США с такой же целью».

    Все это – весьма дорогое удовольствие. Стоимость одного часа проведенного в воздухе бомбардировщика-невидимки В-2 составляет порядка 130 тыс. долларов, у В-52Н она чуть ниже, но тоже внушительна, с учетом того, что тот ведет воздушное патрулирование на протяжении 10-12 часов. Бюджет Пентагона позволяет такие траты, тем более что есть им оправдание – вскрытие противовоздушной обороны России. Мы тоже серьезно тратимся на пролеты своих «стратегов».

    И все это называется «взаимным сдерживанием», которое не должно привести к взаимной агрессии. Обойдется всем дороже.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •