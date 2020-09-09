Почему американские бомбардировщики все чаще появляются у границ России?

Военные самолеты НАТО, в том числе даже бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, все чаще появляются у российских границ. Почему увеличилась частота их появления рядом с Россией? Короткий ответ на этот вопрос: американские военные намечают конкретные цели для ударов по российской территории – и делают это все более интенсивно.

Частота появления боевых и разведывательных самолетов НАТО у границ России заставила высказаться даже министра обороны РФ Сергея Шойгу, который подобную активность в небе назвал «настораживающей». Эти полеты сейчас стали выполняться в том числе с имитацией ракетных ударов по территории России.

Американцы привыкли зарабатывать на всем, в том числе и на войнах, которые тоже считаются хорошим бизнесом. В общем, как в рифмующихся словах: «Живем как в Норвегии – кому война, а кому привилегии». На это не так давно обратил внимание даже сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Пентагон «стремится вести войны для того, чтобы способствовать обогащению военно-промышленного комплекса» страны. По его словам, штатовские военные готовы ввязаться в любую драку, потому что стараются осчастливить оружейные компании.

Этот посыл Трампа небезоснователен – военный бюджет США на 2020 финансовый год увеличился до 738 млрд долларов (подписал его он сам) и превысил предыдущий на 22 миллиарда. Рост оборонных расходов президент США объяснил необходимостью более активной борьбы США с Россией и Китаем, а траты пойдут не только на строительство военных баз и подготовку войск, но и на производство новейших образцов оружия. В Пентагоне радостно приступили к освоению оборонного бюджета. В числе «отработок» обозначили и сдерживание «агрессивности» России контролем ее воздушного пространства путем проведения разведки и демонстрации силы.

Это лишь видимая часть айсберга в объяснении причин активизации действий авиации США возле границ России. Есть и исключительно военные аспекты. Первым из них на протяжении десятилетий холодной войны, а затем и последующих российско-американских отношений, является разведывательная деятельность. Самолеты-разведчики США денно и нощно кружили не только у границ Советского Союза, но и старались проникнуть вглубь ее территории, что закончилось сбитым 1 мая 1960 года в районе Свердловска (ныне Екатеринбург) U-2 с пилотом Фрэнсисом Пауэрсом. Сегодня военные самолеты США нарушать воздушное пространство России не решаются, но используют любую возможность проведения воздушной разведки в непосредственной близости от наших границ.

«Целью подобных полетов является вскрытие радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств российской противовоздушной обстановки, определение координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионах страны, – рассказывает газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Дробышевский. – Это распространенная практика в разведке многих стран. Мы ведь тоже внимательно следим за потенциальным противником и просто обязаны знать о планах и возможностях своих возможных соперников. Но сложилась определенная практика, некий «кодекс чести», когда разведдеятельность не должна мешать безопасности мирных граждан. Мы эти правила не нарушаем. А вот американцы стали действовать откровенно нагло, напропалую, в буквальном смысле на грани фола. И их активность сейчас заметна на многих направлениях».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сейчас акцентирует внимание именно на увеличившейся интенсивности применения разведывательной авиации у границ России.

По словам главы российского оборонного ведомства, она увеличилась более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. И если в августе прошлого года было зафиксировано 87 полетов, то сейчас уже около 120. Российская авиация поднимается на перехват иностранных самолетов-разведчиков едва ли не ежедневно, а то и по несколько раз в день.

Интересы воздушной разведки США сейчас сосредоточены и на Дальнем Востоке, и над Балтийским морем, где активность их полетов очевидна. Летающие американские «глаза и уши» замечены на Черном море и на Севере, в том числе и в Арктике. Фактически все границы России пытаются подвергнуть тотальному контролю – подобной активности не наблюдалось даже во времена холодной войны. Зоны пролетов самолетов-разведчиков четко определены – места расположения оборонных заводов, систем ПВО и ПРО, дислокаций наземных и флотских группировок.

Все чаще «пасутся» самолеты-шпионы и в Сирии, как это было, например, в июне нынешнего года, когда P-8A Poseidon и Aries II длительное время барражировали именно неподалеку от аэродрома Хмеймим, где базируются ВКС РФ, и порта Тартус, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ. И это был не первый случай пристального внимания со стороны воздушной разведки США к российским военным объектам в этом регионе.

Новая особенность американских «залетов» к границам России в том, что в них всё чаще принимают участие не только самолеты-разведчики, но и бомбардировщики. Чаще других фигурируют стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress («Стратосферная крепость»). Этот самолет способен нести разные виды вооружений – как обычное, высокоточное, так и ядерное. Можно вспомнить, что и разрабатывался В-52 (на вооружении ВВС США с 1955 года) с основной целью – доставить по две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. Сейчас министр обороны России Сергей Шойгу говорит о том, что эти самолеты тренируются в имитации ракетных ударов, что естественно не может не настораживать. При этом американские бомбардировщики уверенно залетают в зону действия российской системы ПВО и буквально «рисуются» на радарах.

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«Обычная ситуация с действиями американских бомбардировщиков у наших границ, – поделился с газетой ВЗГЛЯД своим мнением генерал-лейтенант Айтеч Бижев, занимавший должность замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ. – Если вспомнить события тридцатилетней давности, то активность самолетов ВВС США была на тридцать процентов выше, чем нынешняя, просто сейчас об этом уже как-то и не вспоминают. Американцы нагло перли к нашим границам, а наши истребители столь же нагло их выпроваживали – с применением форсажа перед носом, с выливанием тонны керосина на кабину. Всякое бывало, так что нынешние эпизоды – это всего лишь цветочки по сравнению с былыми ягодками».

Первоочередная цель действий американских военных самолетов у наших границ осталась прежней – спровоцировать силы и средства ПВО и ВКС России для вскрытия их возможностей. Потенциал стратегических бомбардировщиков здесь ничуть не хуже, чем у самолетов-разведчиков. Те же В-52 нашпигованы не только вооружением, но и аппаратурой, которая сканирует радиолокационное пространство на дальность до 800 километров. У американских ВВС существует программа «Гигантская копилка», куда заносятся координаты всех целей на территории России: стратегические объекты, военные аэродромы, расположение средств ПВО и прочее. Они ее постоянно обновляют, в том числе за счет регулярных разведполетов вблизи наших территорий.

Здесь не идет речь об отработке ударов с воздуха, требуется лишь засечь возможные очаги сопротивления со стороны ПВО противника. Одновременно пилоты обкатывают линии пролета к потенциальным театрам военных действий, отрабатывают маршруты. И ломать систему противовоздушной обороны американцы предполагают в последующем с дальнего расстояния, посредством крылатых ракет, после чего уже постараются донести бомбовую нагрузку до объектов поражения без особой для себя угрозы. В принципе, мы ведь тоже действуем точно так же – российские Ту-160 и Ту-95 кружат вдоль побережья Аляски и США с такой же целью».

Все это – весьма дорогое удовольствие. Стоимость одного часа проведенного в воздухе бомбардировщика-невидимки В-2 составляет порядка 130 тыс. долларов, у В-52Н она чуть ниже, но тоже внушительна, с учетом того, что тот ведет воздушное патрулирование на протяжении 10-12 часов. Бюджет Пентагона позволяет такие траты, тем более что есть им оправдание – вскрытие противовоздушной обороны России. Мы тоже серьезно тратимся на пролеты своих «стратегов».

И все это называется «взаимным сдерживанием», которое не должно привести к взаимной агрессии. Обойдется всем дороже.