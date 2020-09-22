Следователи занялись проверкой запугавшей одноклассников второгодницей

В Свердловской области следователи начали проверку по сообщениям о бьющей учеников школьнице, из-за которой другие дети отказываются ходить в учебное учреждение.

Издание 66.ru сообщало, что в городе Артемовский 16-летняя восьмиклассница, которая учится в восьмом классе третий год, бьет других школьниц. Также опубликованы видеозаписи, на которых демонстрируется поведение девушки.

Одна из девочек, по данным издания, даже отказалась ходить в школу из-за агрессивной одноклассницы.

Данные о поведении школьницы поступили в региональное следственное управление СК, следователи решили проверить работу органов системы профилактики в отношении несовершеннолетней.

«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также проводились ли в отношении данной школьницы необходимые мероприятия профилактического характера представителями органов, ответственных за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В январе в московской школе ученик восьмого класса избил учительницу физики, которая попросила школьника не слушать музыку во врем урока.

В декабре 2019 года в Екатеринбурге ученик девятого класса напал с молотком на преподавателя и пробил ей голову.