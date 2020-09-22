Лукашенко заявил о желании Белоруссии участвовать в строительстве «Восточного»

Белорусские строители сохраняют желание участвовать в строительстве космодрома «Восточный» в России, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске, что «мы всегда готовы подключиться, начиная с... места, где строится космодром «Восточный», передает РИА «Новости».

«Мы очень внимательно еще раз подойдем к этому объекту, и президент (России) просил посмотреть (...) Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители», – добавил он.

Политик уточнил, что «готов перебросить» стройтрест или два на строительство космодрома «Восточный».

«Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве», – добавил он.

По его словам, «по ценам и качеству нас там вряд ли там даже японцы или корейцы превзойдут».

Ранее Лукашенко заявил, что собирается в 2021 году приехать на Дальний Восток.

«Я, начиная с этого объекта (космодрома «Восточный»), хотел бы побывать, если мы там договоримся, посмотреть, как начнут работу наши строители и до Камчатки посетить этот регион», – добавил он.

Отметим, что вопрос участия Белоруссии в строительстве «Восточного» поднимался еще в 2014 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД